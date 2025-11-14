Policial
Enxampen un lladre que havia accedit a dos pisos al Priorat i havia passat la nit en un d'ells
Els fets van passar dimecres al municipi de la Figuera
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Falset van detenir ahir a la Figuera (Priorat) un home de 47 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a interior d’habitatge. També se li atribueixen els delictes de violació de domicili i resistència i desobediència als agents de l’autoritat.
El primer dels fets va tenir lloc entre les 21.00 i les 23.30 hores d’aquest dimecres en una casa situada entre la plaça de la Vila i el carrer Priorat de la Figuera. Un desconegut hi hauria accedit a través de la finestra d’una terrassa i, en arribar el propietari, es va trobar totes les estances regirades i diversos objectes sostrets. El lladre també va forçar la porta de fusta del garatge, on els agents van localitzar eines a terra i restes recents de sang coincidents amb les que prèviament havien observat a la terrassa.
Les patrulles van relacionar aquestes restes de sang amb les ferides que, aquella mateixa nit, s’havia fet un home en colpejar-se en trencar els vidres d’una finestra d’un altre domicili del carrer Priorat. Tot i que va abandonar el lloc ràpidament, els agents van poder-ne confirmar la identitat.
Mentre els mossos feien comprovacions, van rebre l’avís d’un possible segon robatori amb força en un habitatge de la plaça de la Vila, situat just al costat del primer. En accedir-hi, els agents van comprovar que la porta havia estat forçada i bloquejada des de l’interior, fet que indicava que el lladre hi havia passat la nit. A l’interior van recuperar diversos objectes sostrets la nit anterior al primer domicili.
Amb tots aquests indicis, els agents van iniciar una recerca que va culminar amb la localització i detenció del sospitós al carrer Priorat. L’home va oposar una forta resistència en el moment de la detenció.
Està previst que el detingut, que compta amb dos antecedents policials, passi en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Falset.