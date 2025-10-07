Aigua
El Priorat no descarta recórrer a l'abastament d'aigua amb cisternes si no plou a la tardor
El pantà de Siurana se situa per sota del 15% de la seva capacitat després d'un estiu poc plujós
La imatge de veïns prioratins abastint-se amb garrafes d'aigua podria repetir-se aquesta tardor si no plou. És l'avís que fa el Consell Comarcal del Priorat davant el baix nivell del pantà de Siurana, per sota del 15% de la seva capacitat després d'un estiu poc plujós. «Després del desembassament i la manca d'aigua dels últims mesos, la situació de cara a la tardor i hivern torna a ser la mateixa amb la incertesa de no saber com haurem d'afrontar aquesta temporada, que és precisament la que ens permet acumular aigua i garantir-ne per al regadiu i l'estiu», ha dit el president de l'ens, Sergi Méndez. En aquest context, la Plataforma en Defensa del Riu Siurana insisteix en revocar «l'espoli» del pantà per part del de Riudecanyes.
A principis d'octubre, el pantà de Siurana se situa al 14,17% de la seva capacitat, el que es tradueix en 1.732 hm3 d'aigua. Es tracta d'un escenari que arriba després del transvasament d'1,03 hm3 al pantà de Riudecanyes aquest estiu, un buidatge que ha permès a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes tornar a regar després de dues temporades de sequera. Per contra, l'empresa que ofereix rutes amb caiacs pel pantà no ha pogut completar la temporada per falta de suficient nivell d'aigua, tal com ja ha passat en anteriors ocasions.
Passat l'estiu, la incertesa torna a marcar les previsions de futur a curt termini. «L'estiu ha estat relativament sec i no sabem tampoc com es presenta la tardor. Tornem a obrir aquest capítol d'incertesa, d'estar pendents per una banda de la pluja i per altra de les decisions que prengui la comissió de desembassament respecte a la poca aigua que torna a quedar a l'embassament del pantà de Siurana», assenyala a l'ACN el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez. Paral·lelament, fonts de l'ACA han apuntat a l'ACN que l'abastament d'aigua per a ús de boca està garantit, mentre que la de regadiu es plantejarà un cop es convoqui la pròxima comissió de desembassament prevista per aquest mes de novembre.
Reclamen accelerar les obres de l'EDAR
La situació global fa alçar la veu de nou a entitats com la Plataforma en Defensa del Riu Siurana, que titllen l'operació de transvasament «d'injusta i caduca». «Una cosa és la pluja i l'altra és com gestiones l'aigua. L'aigua que no hi ha aquí és la que faria servir la comarca en cas que a partir d'ara no plogui el que hauria», lamenta Jaume Passans, membre de la plataforma. En aquest sentit, la plataforma insisteix en revocar la concessió feta a la Comunitat de Regants de Riudecanyes en primer terme, i en segon lloc, accelerar els tràmits que han de fer possible la construcció de l'EDAR, el projecte d'aigua regenerada de la depuradora de Reus per a reg agrícola. «Les coses es poden fer a diferents ritmes. És una qüestió de prioritats, de voluntat política», afirma Passans.
Una visió compartida per Méndez, qui demana que a banda d'accelerar el desplegament, es faci de «manera integral», que tingui en compte el vessant ambiental, social i econòmic. Alhora, el president de l'ens subratlla la necessitat de seguir invertint en la millora de les infraestructures d'abastament d'aigua, per renovar-les i modernitzar-les. En aquest sentit, Méndez ha posat en valor l'esforç econòmic dels municipis prioratins i ha avisat a les administracions competents de la importància de donar-los suport. «Les solucions que s'han de plantejar no han de ser només el fet de finançar actuacions d'aquest tipus, sinó que han de ser solucions integrals que puguin atacar la problemàtica d'una manera totalment integral i sistèmica. Sinó, anirem posant pedaços i anirem arreglant una cosa per espatllar-ne una altra», ha alertat.
Pel que fa a les obres plantejades per dur aigua de l'Ebre al Priorat, Passans qüestiona el projecte, el qual considera que «no té cap lògica ni sentit» i reitera la necessitat de revocar la concessió. «Això només és perquè aquesta aigua -la del transvasament del Siurana- els surt barata en comparació amb l'altra -la de l'Ebre», ha etzibat. En canvi, Méndez es mostra partidari d'apostar per projectes que puguin garantir el regadiu a la comarca. «El sentit comú ens diu que potser no cal portar aigua d'un altre lloc, del riu Ebre, si aquí tenim reserves d'aigua. El que no sabem és que davant de la situació climàtica que s'està plantejant aquest nou escenari, si aquesta aigua serà suficient», ha indicat.