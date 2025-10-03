Societat
El preciós poble de Tarragona que ha rebutjat entrar en la llista dels més bonics d’Espanya
Aquest municipi vol evitar la massificació i convertir-se en un destí turístic de cap de setmana
Siurana, una joia del Priorat ubicada sobre un imponent penyal de roca calcària i envoltada pel torrent de l’Estopinyà, va rebutjar, l’any 2022, formar part de l’exclusiva llista de Los Pueblos Más Bonitos de España. Malgrat el seu reconegut atractiu, amb formacions rocoses úniques i un entorn natural impressionant, el municipi prefereix resistir-se a la massificació turística que podria portar la seva inclusió en aquesta llista.
L’encantador poble, declarat paratge pintoresc l'any 1961, ha estat aclamat per la seva bellesa, amb monuments com l’església romànica de Santa María i vestigis àrabs com el castell del walí Almira Alemoni. Tanmateix, qui era, en aquell moment, alcalde de Cornudella de Montsant -municipi del qual Siurana forma part-, Salvador Salvadó, va afirmar que unir-se a aquest segell de qualitat no seria beneficiós per al territori.
"Volem un turisme sostenible, que respecti el nostre paisatge i cultura. No creiem que la massificació sigui la solució", assegurava Salvadó, qui manifestava que la infraestructura actual, amb només dos aparcaments de 200 places, és insuficient per rebre un número elevat de turistes, ja que la capacitat de càrrega del municipi no s’ha de sobrepassar, d’acord amb els estudis de la Generalitat i la Diputació.
Siurana, que és coneguda pel seu paisatge muntanyós, envoltada per la serra de Montsant i l’embassament de Siurana, s’enfronta al repte d’equilibrar la seva bellesa natural amb un turisme respectuós que no alteri la seva identitat ni esgoti els seus recursos. Així doncs, en un món cada vegada més enfocat al turisme massiu, Siurana prefereix continuar sent una petita joia reservada per a aquells que busquin un contacte autèntic amb la naturalesa i la història del lloc.