Priorat
Detecten la presència de la llúdriga en diferents trams del riu de Montsant
Els resultats obtinguts ara a través de càmeres de parament fotogràfic confirmen el manteniment d’una població d’aquest mamífer protegit com a indicador de la millora ecològica del riu
El Parc Natural de la Serra de Montsant i el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) ha detectat recentment la presència de llúdrigues (Lutra lutra) dins del parc, concretament al voltant del riu de Montsant. Ha estat gràcies a les càmeres de parament fotogràfic de l’entitat ecologista. El mateix Parc natural també l’ha detectat a les càmeres de seguiment que té disposades al llarg del riu. Aquests resultats confirmen els obtinguts a aquest riu i el riu Siurana (que formen part de la mateixa subconca) durant els darrers 10 anys, amb del seu retorn fa una dècada, després d’haver-hi desaparegut el 1987 (el 1990 encara es va retrobar un rastre d’un únic individu).
Aquesta troballa s’ha fet gràcies a un encàrrec del Parc Natural al GEPEC-EdC per tal d’ampliar els seguiments que l’entitat ja estava realitzant al voltant del riu Siurana, dins la mateixa comarca. Fa prop més d’un any que el GEPEC-EdC va iniciar el projecte del Pla de gestió i conservació ecològica de la Conca del Riu Siurana i les Planes del Priorat. Aquest projecte inclou seguiments de biodiversitat, diagnosi de l’estat ecològic del riu i quines mesures correctores s’han d’aplicar per afavorir la conservació i restauració dels ecosistemes fluvials, fent-los més rics en biodiversitat i més resistents als impactes humans i al canvi climàtic. Ara, aquests seguiments, que també s’estan realitzant al riu de Montsant, han permès detectar la presència de llúdriga.
Recuperació de la llúdriga a la zona
La llúdriga és un mamífer que viu en rius, llacs i aiguamolls, on l'abundant vegetació de ribera els proporciona aliments i protecció contra els depredadors. Les llúdrigues es consideren bioindicadors, ja que la seva presència indica una bona qualitat de l'ecosistema.
Al riu Siurana i de Montsant la presència de la llúdriga va ser completament nul·la a partir de la dècada dels noranta. El primer sondeig realitzat en aquests rius (1984-1985) van localitzar els darrers exemplars. Entre el 1986 i el 1987 la Generalitat de Catalunya va organitzar un seguiment de la població, que encara es trobava en bon estat. Però també va poder certificar la seva desaparició el 1987 coincidint amb la greu sequera d’aquells anys i l’afectació que va suposar per a la biodiversitat de la zona. Altres causes com la fragmentació, el nombre extremadament petit d’exemplars i la presumpta captura d’algun d’aquests exemplars varen precipitar aquest nucli poblacional a l’extinció. El 1990 encara hi va passar un exemplar.
El 1994-1996 la Generalitat va tornar a establir la situació d’aquest mustèlid a Catalunya i de nou no va detectar cap presència de llúdriga a aquests dos rius. No obstant això, en els sondejos realitzats entre el 2014 i el 2016 es va certificar el retorn d’aquest animal, tot trobant-la a 15 localitats d’aquests dos rius. Aquest mustèlid ha continuat sovintejant la zona, desapareixent del Montsant durant temporades.
La detecció ara d’aquest carnívor al riu de Montsant posa de manifest l’efecte positiu de les accions de conservació i la necessitat de continuar treballant per preservar els valors ecològics dels nostres rius.