Descobrir la vida que batega al Montsant

Els dies 4 i 5 d’octubre el refugi de La Porta del Congost d’Ulldemolins acollirà unes jornades dedicades a la fauna salvatge i la biodiversitat obertes a tots els públics

Durant la jornada es prepararan paranys de captura no invasiva de petits mamífers.

La fauna hi és, però el més habitual és que no la veiem. O que, senzillament, no sapiguem interpretar els rastres de la seva presència. Per això, els dies 4 i 5 d’octubre, el refugi de la Porta del Congost dedicarà unes jornades a la fauna salvatge i la biodiversitat del Montsant. L’activitat, que té el títol de La fauna salvatge, combinarà tallers i sortides guiades per acostar el públic al món dels ocells, els petits mamífers i els rastres de fauna.

Les sessions seran dirigides per biòlogues, investigadores i tècniques especialitzades, com l’Associació Taxus, el Museu de Ciències Naturals de Granollers (projecte SEMICE) i expertes en rastreig de fauna. L’objectiu és que el públic conegui la riquesa faunística del Montsant, entengui el seu paper ecològic i prengui consciència sobre la necessitat de la seva conservació.

S’oferirà una sessió d’anellament científic d’ocells.

El programa començarà el dissabte 4 a les nou del matí a l’Ermita de Sant Antoni, amb una sessió d’anellament científic d’ocells a càrrec del tècnic Joan Carles Abella (Associació Taxus). A la tarda es farà el primer taller sobre petits mamífers del Montsant, que inclourà la preparació i col·locació de paranys de captura no invasiva, sota la coordinació de l’investigador Fermí Sort Vilaseca.

Diumenge 5 a les nou del matí es reprendrà el taller amb la identificació de les espècies capturades i l’explicació del seu paper com a bioindicadors. Aquesta activitat s’emmarca dins del Dia dels Ratolins, que enguany arriba a la seva 16a edició.

Les jornades es tancaran amb una proposta dedicada a l’estudi de les petjades i senyals de fauna, que es farà durant la resta del matí, i que estarà conduïda per Cristian Luque Huertas. Els participants aprendran a interpretar rastres com petjades, plomes o restes d’alimentació, una pràctica ancestral recuperada ara com a eina de coneixement i conservació.

Totes les activitats requereixen inscripció prèvia i estan pensades per a públic familiar i general. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta. Els preus oscil·len entre els 7 i els 12 euros segons l’activitat i l’edat, i s’ofereixen descomptes per a la participació en tallers complets. A més, es pot reservar àpat i allotjament al refugi. Les places són limitades i es poden reservar fins al 30 de setembre a www.laportadelcongost.cat. Per a més informació es pot contactar per telèfon (722 297 552) o correu (info@lasomereta.cat).

