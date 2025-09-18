Gastronomia
El Priorat posarà en valor l'herència culinària femenina en unes jornades gastronòmiques
Una vintena de restaurants oferiran plats, menús i tapes amb productes locals, receptes tradicionals i reinterpretacions contemporànies
Més de vint restaurants del Priorat oferiran plats, menús i tapes amb productes locals, receptes tradicionals i reinterpretacions contemporànies en les primeres jornades gastronòmiques Cuina del Paisatge del Priorat, que, de l'11 d'octubre al 8 de desembre, posaran en valor la transmissió oral i l'herència culinària femenina.
Els promotors, liderats pel Consell Comarcal, han explicat aquest dijous que les jornades fusionaran cuina, tradició i identitat col·lectiva i homenatjaran els productors i cuiners del Priorat: des de cooperatives que elaboren vins, olis i fruits secs fins a petites fleques de poble o productors de formatge artesans de temporada.
«L'objectiu de les jornades és reconèixer i donar visibilitat a la cuina del Priorat, sincera, humil, arrelada al territori i fidel al calendari del camp. La gastronomia del Priorat neix del paisatge i acaba al plat: amb l'oli com a pilar fonamental, amb plats tradicionals que han passat de mares a filles i amb productes que s'han trobat sempre al rebost de casa», assenyalen els organitzadors.
Paral·lelament, hi haurà activitats a municipis de la comarca, com el Tasta Porrera, la Festa del Vi Novell del Celler Masroig, la Fira de Sant Andreu de Falset i les festes de l'oli de la Bisbal de Montsant, la Serra d'Almos i Baronia de Cabacés.
Les jornades se emmarquen en el projecte de turisme sostenible Priorat-Montsant-Siurana, mosaic agrari mediterrani, que ha rebut finançament del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.