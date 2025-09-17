Memòria històrica
Es busquen pel·lícules familiars del Priorat dels 70
El projecte ‘Priorat en 8 mm’ fa una crida a rescatar cintes domèstiques i recuperar la memòria local
Ets del Priorat i tens a casa pel·lícules familiars en Súper-8, 16 mm o VHS dels anys seixanta, setanta o vuitanta? Escenes de la vida quotidiana, de la verema, de les festes majors, dels carrers i de les places dels pobles de la comarca? Aquesta és la crida que la realitzadora audiovisual Agnès Olivé Benet fa a la comarca amb l’objectiu de recuperar i digitalitzar pel·lícules familiars d’aquells anys.
«Tot va començar per una trobada fortuïta», explica. «Un dia, parlant amb Aleix Saludes, em va explicar que tenia una cinta en format Súper 8 que el seu pare Rafael li havia regalat feia molts anys, i que volia digitalitzar-la, però no sabia com fer-ho». L’Agnès el va acompanyar i, en visionar per primer cop aquell material, es van trobar amb una pel·lícula que arrencava a la Cartoixa dels anys 70. A continuació s’anaven veient carrers, places i campanars de pràcticament tots els pobles del Priorat, fins a arribar a un dia de verema, amb pagesos veremant i rucs transportant el raïm a la cooperativa de Poboleda, on es veia com el premsaven.
«A partir d’aquesta experiència vam iniciar una recerca que ens va descobrir un buit gairebé absolut en els arxius públics pel que fa a la quotidianitat de la comarca», detalla l’Agnès. La realitzadora audiovisual es mostra convençuda que a la comarca «hi ha d’haver molts calaixos i calaixeres amb cintes» i per això ha volgut fer una crida col·lectiva per rescatar, digitalitzar i compartir les filmacions familiars «per tal que aquest llegat esdevingui un patrimoni comú i perdurable».
Aquesta recerca, assegura l’Agnès, també té el caràcter d’urgent, perquè aquest tipus de cintes són molt sensibles al pas del temps i és fàcil que s’acabin degradant.
La pel·lícula de la família Saludes, així com el projecte Priorat en 8 mm es van presentar de manera pública el passat dissabte 6 de setembre a Gratallops en el marc del Festival Terrer Priorat. La presentació va comptar amb la presència de l’Agnès, però també del mateix Aleix Saludes, que va intervenir amb unes paraules de record al pare.
La presentació, admet l’Agnès, «va ser interessant i emotiva, perquè per a molta gent va suposar obrir la caixa dels records». La projecció, afirma, va generar moltes converses sobre les imatges: «El públic va reconèixer familiars que ja no hi eren, va jugar a identificar els pobles i va recordar aspectes com ara com de tard es feia la verema abans…». I allà mateix diverses persones es van adreçar a l’Agnès per explicar-li tenien material a casa o que coneixien algú que en podia tenir».
La recuperació de tot aquest llegat es durà a terme mentre duri el Festival Terrer, i al final del festival, se’n realitzarà una peça audiovisual. Les persones que tinguin aquest tipus de material es poden posar en contacte amb l’Agnès a través del correu electrònic del Festival Terrer (festival@terrer.cat).
«Al capdavall, les cintes son material altament sensible i delicat, com la mateixa memòria, i el fet de recuperar-les permet que esdevinguin un patrimoni comú i perdurable», conclou.