Agricultura
La DO Montsant preveu recuperar la mitjana de producció aquest 2025
La previsió situa la producció de la verema d’enguany en uns 7 milions de quilos de raïm
Els cellers de la Denominació d’Origen Montsant arrenquen la verema 2025 aquest dies, majoritàriament els cellers de la zona sud, on la verema sempre és més primerenca. Les varietats blanques són les primeres a collir-se, i presenten un molt bon estat sanitari. El Consell Regulador porta ja registrats prop de 750.000 quilos veremats, i preveu una producció final que s’aproximi a la seva mitjana històrica, que acostuma a estar al voltant dels 7 milions de quilos. Aquesta recuperació de la producció és fruit de les pluges caigudes al llarg de la tardor del 2024 i d’aquesta primavera i a les temperatures de l’estiu que, tot i les dues onades de calor, no han estat excessivament altes. En paraules de Pilar Just, presidenta de la DO Montsant, s’espera «una verema excepcional», si el temps acompanya al llarg de les pròximes setmanes.
Cal destacar que, tot i les bones pluges caigudes, l’estiu està tornant a ser molt sec al territori. És per això que, des del Consell Regular insten a les institucions a continuar treballant en les infraestructures que han de garantir el subministrament d’aigua a la comarca, tant per a la població com per al reg. Des de la DO recorden que tot just ara fa un any, la comarca vivia un important dèficit hídric acumulat des de 2021, que va sotmetre les vinyes a un intens estrès hídric, fent minvar la producció a nivells històrics.
Controls per garantir qualitat
Com ja ha fet en campanyes anteriors, al llarg de la verema el Consell Regulador portarà a terme controls basats en el validat a camp de les dades introduïdes al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i els aforaments de vinya i cellers. L’objectiu final d’aquests controls s’ajusta a la voluntat de la DO Montsant de continuar aportant garanties de qualitat i origen als consumidors i als professionals del món del vi.
Un 2024 amb pèrdues
La d’enguany serà la primera verema que deixa enrere una sequera que va fer reduir dràsticament les produccions. La DO Montsant va tancar la verema 2024 amb poc més de 4 milions de quilos veremats, una reducció de la producció històrica que va representar un 50% menys respecte dels darrers anys i un 29% respecte a la del 2023. En iniciar-se la collita, els registres de pluja que s’havien acumulat al llarg de l’any es trobaven per sota dels 250 litres, unes dades que van agreujar el dèficit hídric acumulat des del 2021. Tot i aquesta reducció de la producció, la mateixa sequera va afavorir la qualitat del raïm, ajudant a evitar malalties associades a la humitat. Les varietats negres i històriques, garnatxes i carinyenes van registrar el percentatge més alt de la collita, amb un 70%.