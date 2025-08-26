Successos
Detinguda un dona a Pradell de la Teixeta amb haixix, speed i èxtasi al seu cotxe
Els agents van trobar 10,5 grams de speed, cinc grams d’haixix, una pastilla d’èxtasi i 480 euros
Una dona de 53 anys va ser arrestada durant un control policial a la carretera N-420, a l’altura de Pradell de la Teixeta. La intervenció es va produir passades les quatre del matí, quan els agents van detenir un turisme dins d’un operatiu rutinari de vigilància.
Durant la identificació, la conductora va mostrar signes evidents de nerviosisme, fet que va portar els agents a sospitar i procedir a un registre tant del vehicle com de les seves pertinences personals. La revisió va permetre localitzar diferents substàncies estupefaents i una quantitat considerable de diners en efectiu.
En total, els agents van trobar 10,5 grams de speed, cinc grams d’haixix, una pastilla d’èxtasi i 480 euros en bitllets petits. Davant d’aquests fets, la dona va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública.