Cultura
El Festival Terrer posa èmfasi en les aus del Priorat en la seva novena edició
Entre el 30 d’agost i el 7 de desembre, les arts, el vi i un paisatge immillorable es fusionaran per oferir al públic una «experiència immersiva» en diversos municipis i llocs emblemàtics del territori
El Priorat acollirà al llarg dels pròxims mesos la novena edició del Festival Terrer. Des del 2017, l’esdeveniment s’ha consolidat com un moviment que fusiona les arts en viu, la mil·lenària cultura del vi i el ric patrimoni del Priorat, projectant la comarca com un espai d’excel·lència on tradició i contemporaneïtat conviuen en perfecta harmonia.
Enguany, entre el 30 d’agost i el 7 de desembre, el programa del IX Festival Terrer Priorat desplega una narrativa singular: música, arts visuals, poesia, dansa o pensament. Compaginarà música antiga i postpunk, folk d’arrel i jazz fusió.
Gràcies a la tasca de Màrius Domingo, aquesta edició posa un èmfasi especial en les aus que habiten el Priorat. Més enllà de la seva bellesa, els ocells són valuosos bioindicadors que revelen l’estat de salut dels nostres ecosistemes.
Domingo destaca que la seva presència ens indica si vivim en un «paradís natural» o si estem convertint el nostre entorn en un «abocador». Espècies com l’abellerol, la puput, la mallerenga o l’àguila cuabarrada, presents a la Morera de Montsant i els seus voltants, són un testimoni de la vitalitat i l’equilibri dels nostres hàbitats.
L’organització assegura que «escoltant-los, ens reconnectem amb la complexitat i la fragilitat del món viu, adonant-nos que, com a éssers humans, també necessitem una natura en bon estat per viure plenament».
El cartell de l’esdeveniment és de primer nivell. El festival s’encetarà el pròxim 30 d’agost amb el concert inaugural d’Hirundo Maris amb Arianna Savall, que tindrà lloc a l’Església de Santa Maria de la Cartoixa d’Escaladei.
Més enllà d’aquesta actuació, també n’hi ha programades d’altres com la de Judit Neddermann & Pau Figueres —el 31 d’agost a Poboleda—, la de la companyia Pepa Plana, que oferirà al dia 7 de setembre a la Morera de Montsant l’espectacle d’humor intel·ligent i poètic, ‘Veus que no veus’.
El 13 de setembre, el Lloar comptarà amb l’elegància de Blaumut i el 27 de setembre, la plaça de l’Església dels Guiamets gaudirà d’un concert d’Alosa, un grup que oferirà un repertori amb arrels tradicionals en l’imaginari folklòric català. La programació continua durant els mesos d’octubre, novembre i desembre.
En el marc del IX Festival Terrer Priorat, el programa de tastos es focalitza en la qualitat i la sostenibilitat com a pilars fonamentals d’una nova cultura del vi. Des de mirades pioneres fins a pràctiques regeneratives, el festival convida a la reflexió sobre el present i el futur de la viticultura.
Es presentaran propostes com la força visionària de la biodinàmica amb Ester Nin i Carles Ortiz, el compromís amb la regeneració del sòl de Christian Barbier o la sensibilitat de Marta Cortizas —sommelier del Celler de Can Roca.
El director del festival, Blai Rosés, explica que l’esdeveniment posa «els sentits en allò que és viu i ens dona la vida» i cataloga la proposta de «singular, que convida a escoltar el territori i celebrar-ne l’ànima».