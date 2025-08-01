Festivals
Una garbinada que despentina i fa moure els peus
La Garbinada Pop i Vi se celebra aquest cap de setmana a Falset amb Cala Vento, Remei de Ca la Fresca i Dani Nel·lo
El garbí o llebeig és el vent característic de les tardes d’estiu, que s’origina pel gir que fa la marinada. A Falset, l’estiu els porta també la Garbinada, un festival sorgit de la iniciativa privada amb el suport de l’Ajuntament que, des de la seva primera edició el 2021, treballa per oferir una programació musical estable a la capital del Priorat amb les millors formacions musicals del panorama del pop/rock independent i de la música festival.
Aquest cap de setmana el festival celebra la jornada Garbinada Pop i Vi, amb seu a la Cooperativa de Falset i amb la novetat d’un nou espai dedicat a la comèdia: l’escenari La Comèdia de Falset, on actuaran monologuistes.
Serà precisament un còmic, Josep Català, qui obrirà la nit d’aquest mateix divendres dia 1 a les 21 h. Mitja hora més tard actuaran els Remei de Ca la Fresca, banda revelació que pujarà a l’escenari amb el seu segon àlbum L’ham de la pregunta. Clouran la jornada el duet empordanès Cala Vento, que celebra una dècada als escenaris amb un concert especial. El grup presentarà el seu nou disc Brindis, una col·lecció de versions que beuen del pop, el hardcore i la cançó d’autor. Hi destaquen reinterpretacions de cançons com Lento de Julieta Venegas, Mi canto libre de Lucio Battisti i adaptacions al català de clàssics com Pau d’Els Pets o Insurrección d’El Último de la Fila.
Dissabte 2 d’agost encetarà la nit Irene Minovas, còmica i actriu de trajectòria en expansió que actuarà a les 21 h a l’escenari La Comèdia de Falset. A les 21.30 h Koko-Jean & The Tonics, la banda liderada per la carismàtica Koko-Jean Davis, una de les veus més potents de la música negra actual, presentarà el seu segon disc, Love Child.
La nit continuarà amb un autèntic espectacle de força instrumental: Dani Nel·lo & Los Saxofonistas Salvajes. Amb aquest projecte, el saxofonista barceloní fa un viatge als orígens del rhythm and blues, reivindicant el paper essencial del saxo tenor com a símbol de llibertat i transgressió.
Les entrades i abonaments per les actuacions de divendres i dissabte ja estan a la venda a través d’internet (www.codetickets.com).
La Garbinada Pop 2025 s’allargarà fins al 16 d’agost amb actuacions com les de Buhos (8 d’agost); Sptoy Flight (9 d’agost); Doctor Prats (15 d’agost) i el concert familiar Rock per xics, (16 d’agost). Tant aquest concert com el d’Spoty Flight són gratuïts. Tots els concerts es faran a Falset.