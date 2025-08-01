Policial
Desmantellen dos punts de venda de drogues al detall a Falset
Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes que utilitzaven dos domicilis per emmagatzemar i distribuir la cocaïna i l’haixix. Les vendes es feien a peu de carrer
Agents dels Mossos d’Esquadra de les Unitats d’Investigació i Seguretat Ciutadana de les comissaries de Reus i Falset, van detenir aquest dimecres a la capital del Priorat, quatre homes d’edats compreses entre els 33 i els 43 anys, com a presumptes autors de sis delictes de tràfic de drogues.
La investigació es va iniciar arran de la informació policial generada des del passat mes de maig, en què es va tenir coneixement que un home liderava una activitat de tràfic de drogues en un domicili del carrer Sant Francesc Xavier de Falset.
Durant la investigació prèvia, es va confirmar que en aquest habitatge el líder d’un grup familiar hi emmagatzemava substàncies estupefaents, mentre que la venda de drogues al detall es feia a peu a carrer. Per a la distribució, es va constatar que utilitzaven un altre domicili ubicat al carrer Miquel Barceló del mateix municipi.
Els mossos van observar que moltes persones freqüentaven diàriament i a qualsevol hora aquests dos carrers juntament amb el de Sant Marcel per tal de comprar-hi bàsicament cocaïna i haixix. Aquest fet va generar inseguretat i inquietud veïnal. També van determinar que l’habitatge del carrer Sant Francesc Xavier, on residia el líder del grup, és on hi emmagatzemaven les drogues i els diners davant la possibilitat d’una actuació policial.
A mesura que avançava la investigació, el principal responsable va aturar aquesta activitat il·lícita en diverses ocasions i va demanar a la resta d’implicats que extremessin les precaucions per tal d’evitar la pressió policial. Tres homes es van distribuir les funcions per poder traficar al vestíbul del bloc d’habitatges del carrer Miquel Barceló, o fins i tot directament a la via pública.
En gairebé quatre mesos de vigilàncies i actuacions policials, els mossos van recollir tots els indicis necessaris i van dur a terme un total de sis intervencions de substàncies entre diferents compradors. Investigadors i agents de Seguretat Ciutadana que efectuaven servei de paisà, van confirmar que el cap del grup era qui primer feia la transacció. La persona interessada en adquirir substàncies el trucava a un telèfon mòbil i després d’acordar la quantitat i el preu, donava el vistiplau als dos venedors. De la seva banda, el quart home únicament es dedicava a controlar la zona però a l’igual que la resta, era imprescindible per garantir que es poguessin fer les transaccions.
Com a conseqüència de tot plegat, aquest dimecres pels volts de les 07.00 hores es va dur a terme un dispositiu policial durant el qual es van efectuar les entrades judicials a aquests dos habitatges.
En el del carrer Miquel Barceló, es van detenir tres homes i es van intervenir 26 embolcalls d’un gram de cocaïna que venien al detall a 50 euros cadascun. De fet, també es van localitzar diverses quantitats de bitllets fraccionats d’aquesta quantitat, així com dues bàscules digitals de precisió, diversos telèfons mòbils i altres elements per a la preparació dels embolcalls.
Pel que fa al domicili del carrer Sant Francesc Xavier, on es va detenir el cap d’aquest grup familiar, els mossos van confiscar més de 30 grams de metamfetamina amb un valor al mercat il·lícit de substàncies de prop de 1.000 euros. Així mateix, els agents trobar més de 20.000 euros repartits en diferents amagatalls.
La investigació continua oberta amb la previsió de poder efectuar noves detencions en les properes setmanes. Els quatre detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Falset.