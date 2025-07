Cornudella de Montsant rebutja entrar al Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Cornudella de Montsant (Priorat) ha rebutjat entrar al Parc Natural de les Muntanyes de Prades que s'està projectant. El consistori ha apuntat que "els models de governança del futur parc suposarien una pèrdua total de la capacitat de decisió i de gestió" del terme municipal i que l'ajuntament assumeix els compromisos de conservació mediambiental i biodiversitat.

Així mateix, ha exposat en un comunicat que des de fa 20 anys "pateix les limitacions del Parc Natural de Montsant", sense rebre "recursos suficients, amb una saturació administrativa i limitacions per als propietaris que volien seguir les seves explotacions i que, finalment, s'han perdut majoritàriament".

"Un punt que ens preocupava i del que no en vàrem treure cap compromís per part de la Direcció de Polítiques Mediambientals va ser la gestió i usos del pantà i el riu Siurana, consideració fonamental per garantir el futur hídric i de la supervivència del municipi dins la crisi climàtica", han afegit. Finalment, en el comunicat han apuntat que s'ha consultat els diferents sectors econòmics i socials del municipi per prendre la decisió i ara el consistori iniciarà una recollida de signatures per reforçar l'acord del ple.