Les temperatures extremes al Priorat posen en perill el que podria ser un bon any de verema

Després de dos anys marcats per la sequera, els pagesos del Priorat somriuen davant d’un any plujós que ha deixat les vinyes en una «bona situació». Malgrat això, les plantes s’enfronten actualment a un altre enemic: la calor extrema.

Diversos punts de la comarca han superat els 40 °C durant aquesta setmana, registrant algunes de les marques més altes de Catalunya. Miriam Lampreave, investigadora del Grup de Recerca Vitivinicultura de la URV, alerta que «la calor pot tenir conseqüències pel funcionament de la planta», anul·lant funcions bàsiques com la fotosíntesi.

En altres paraules, la calor sotmet la vinya a un estrès similar al que pateix per la manca d’aigua. Si bé els cultius del Priorat estan acostumats a viure sota temperatures elevades, els pics de calor prolongats, com el d’aquesta onada de calor, poden tenir conseqüències dràstiques.

El president del consell regulador de la DOQ Priorat, Salús Álvarez, veu la collita d’enguany amb «optimisme», però no amaga que, d’aquí a l’agost, els pics de calor poden suposar un problema. Álvarez assenyala que el període fins a la verema és «incert», on una temperatura estable i alguna pluja podrien garantir una bona temporada.

Fenòmens extrems

En qualsevol cas, el president del consell regulador assenyala que els darrers anys han estat marcats pels «fenòmens extrems», sigui per falta d’aigua o per calor. Álvarez explica que la comarca del Priorat està acostumada a «períodes secs, humits, freds i calents», però la successió de fenòmens irregulars i extrems és una cosa que «no havíem viscut mai».

El president situa l’inici d’aquests esdeveniments l’any 2021, des de llavors, segons apunta, la vinya s’ha vist sotmesa a «situacions estressants contínues». Com a exemple, explica que «tot i les pluges d’aquest any, moltes plantes s’estan recuperant encara del període de sequera», un fet que fa «imprevisible» com es comportaran davant l’estrès per calor.

Lampreave secunda aquesta teoria, remarcant que la «periodicitat» dels fenòmens extrems és una de les qüestions més importants pel correcte funcionament de la vinya. Tot i això, la investigadora remarca que «la manca d’aigua pot ser molt més perillosa que la calor». Lampreave assegura que «és molt difícil que la temperatura arribi a matar una planta», però una onada sostinguda podria «assecar les fulles i deshidratar les banyes».

Des del prisma positiu, la investigadora recorda que, «en els darrers anys s’han implementat eines per sobreviure al canvi climàtic», com poden ser els canvis de varietats o les estratègies per augmentar el reg.

El president del consell regulador estima que la verema arrencarà entre el 10 i el 15 d’agost, com és habitual, però admet que «podria avançar-se una mica si els pics de calor continuen». Si l’estiu dona un respir, s’espera una collita «similar a la d’un any normal».