Retiren un antic assut entre Gratallops i Bellmunt del Priorat per millorar la dinàmica fluvial del riu Siurana

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) està realitzant treballs per retirar un antic assut entre Gratallops i Bellmunt del Priorat, a la comarca del Priorat, per millorar la dinàmica fluvial del riu Siurana. La resclosa està abandonada des de fa anys i no s'ha fet manteniment, de manera que s'han anat acumulant 1,5 metres de sediments aproximadament.

La tècnica de la CHE, Carolina García, explica a l'ACN que aquestes construccions són un «obstacle greu» per a la fauna i per la «dinàmica sedimentària», ja que retenen els sediments. A més, García assegura que suposa un «perill» perquè «poden demolir-se en qualsevol moment causant efectes negatius en les zones de l'entorn». «Està alterant la dinàmica natural d'un riu», indica.

L'assut emmagatzemava aigua, que era transportada fins a una zona de conreus per regar. Des de la CHE no saben quan va deixar de funcionar i actualment es trobava en estat de ruïna. Està fet de pedra i té unes dimensions de 42 metres de llarg per 1,8 metres en la part més alta. A més, la zona és de difícil accés, per la qual cosa els obrers treballen amb eines manuals.

L'actuació respon a diverses normatives europees orientades a recuperar la continuïtat longitudinal dels rius. «Farem que els rius tornin a ser rius, que no estiguin fragmentats, no estiguin trencats per aquest tipus d'obstacles que actualment, no tenen cap ús, però que han quedat i suposen un obstacle», argumenta García.

García explica que la voluntat de la CHE és «naturalitzar» el riu, ja que aquestes estructures també suposen un «obstacle» per la fauna que pot arribar a ser «molt greu» sobretot per espècies de peixos, amfibis o mamífers com l'almesquera ibèrica.

L'assut es troba en una zona «d'alt valor ambiental i ecològic» un espai que es troba dins la Xarxa Natura 2000, concretament a la zona denominada Riu Siurana i planes del Priorat. Des de la CHE preveuen «integrar a l'entorn» tot el material que es retiri de l'assut, majoritàriament pedres. També es quedaran els sediments acumulats i la Universitat de Saragossa estudiarà quina és l'evolució i quin efecte té sobre la dinàmica sedimentària quan hi hagi crescudes.

Naturalització de les lleres

Anteriorment, s'han fet treballs per restaurar la llera del Siurana, principalment a la desembocadura. García diu que es trobava reblerta de sediments i s'ha recuperat la llera en la confluència del Siurana amb el riu Ebre.

Ara la CHE està buscant construccions similars per totes les lleres de la conca de l'Ebre. Aquestes infraestructures no es poden eliminar fins que s'acaben els drets d'ús. Per tant, quan la Confederació detecta un assut abandonat o una estructura similar, investiga l'estat administratiu. Si ja ha caducat el temps d'explotació, es destrueixen, mentre que si encara hi ha dret d'ús, però no s'utilitzen, s'estudia la possibilitat de fer l'extinció de la concessió.