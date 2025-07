Una cita cultural per a tots els dijous d’estiu

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El calendari d’estiu al Priorat torna a tenir com a cicle assenyalat els Dijous Culturals a la Fresca, una aposta per la cultura de proximitat, l’eclecticisme artístic i la connexió directa amb el territori. El cicle és una iniciativa de la cooperativa La Somereta, entitat que s’encarrega de la gestió del Refugi de la Porta del Congost, i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Ulldemolins i la Diputació de Tarragona.

El cicle s’estructura d’una manera molt senzilla: cada dijous a les 19.30 h, l’escenari natural emmarcat en l’ermita de Sant Antoni i Santa Bàrbara d’Ulldemolins es transformarà en un espai de trobada entre artistes, públic i paisatge.

La programació del cicle d’aquest estiu arrencarà el pròxim dijous 3 de juliol amb el soul delicat del duet Biel. El dia 10 Volcano Spring faran una sessió acústica amb el seu Western psych sound, mentre que el dia 17 serà el torn de Gèls, que portaran a Ulldemolins el seu quart treball Díade, caracteritzat per les composicions instrumentals. El dijous 24 actuarà el Quartet Darreu, un quartet vocal centrat, principalment, en el repertori clàssic popular i la música de compositors catalans. El duet reusenc format per Frankie Boronat i Vicens Vidiella actuaran el dijous següent, dia 31, per presentar el seu nou projecte, Per naltros dos.

L’agost s’estrenarà amb la presentació, el dijous 8, de Somnis d’una nit d’estiu, un espectacle inèdit que aglutina artistes aficionats que habiten o tenen una estreta relació amb Ulldemolins. Entre d’altres, actuaran pianistes, poetes i cantautores locals.

El 14 d’agost Els Dijous Culturals portaran Les Quatre Estacions, un espectacle poeticomusical on es creuen els camins artístics de Gustavo Duch i Tomàs de los Santos. El cicle es clourà dijous dia 21 d’agost amb el duet VorAigua, format per Muntsa Moral a la veu i Paul Perera al piano, que oferirà un concert íntim que recorrerà les cançons pròpies del duet.

Totes les propostes del cicle començaran a les 19.30 h i l’entrada és lliure amb taquilla inversa, de manera que el públic decideix, un cop viscuda l’experiència artística, el valor que li vol donar.

A més, cada vespre hi haurà també una oferta gastronòmica amb productes locals i elaboració artesanal.

Tot plegat, amb un format íntim, en un espai singular – a l’aire lliure, molt a prop del bosc, a la Vall del Silenci, dins del Parc Natural del Montsant– i en una hora del dia, el capvespre, que convida a l’experiència calmada i al gaudi del patrimoni històric i natural.