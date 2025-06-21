Successos
Extingit un incendi de vegetació a Ulldemolins
Els Bombers han rebut l’avís a les 11.24 h i han actuat amb unitats terrestres i un helicòpter per apagar un foc de baixa intensitat en una zona de sotabosc
Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dissabte al matí en un incendi de vegetació forestal al terme municipal d’Ulldemolins. El foc ha afectat una zona de sotabosc, que ha cremat amb baixa intensitat.
L'avís l'han rebut a les 11.24 h i fins al lloc s' 'han desplaçat 9 efectius terrestres i un helicòpter, que ha realitzat alguna descàrrega i una volta de reconeixement per avaluar l’abast de l’incendi i comprovar que no hi hagués altres focus actius a la zona, ja que ahir es van registrar llamps a la zona.
Els Bombers han deixat la zona completament rematada i ja han tornat a parc. Aquest episodi es produeix en un context de risc d’incendis forestals a Catalunya. Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa a 21 municipis de 4 comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre per perill molt alt.