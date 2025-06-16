Habitatge
Falset reserva dos solars a la Generalitat per a la construcció d’habitatge assequible
Els dos terrenys estan situats al carrer de Dalt i al carrer de Cèsar Martinell
L’Ajuntament de Falset ha posat a disposició de la Generalitat de Catalunya dos solars per tal que siguin destinats la construcció d’habitatges protegits. La cessió s’emmarca en el pla de reserva pública de sòl que actualment impulsa el Govern i que permet als ajuntaments catalans oferir terrenys de titularitat municipal per fomentar la construcció d’habitatge protegit de lloguer.
Els dos terrenys estan situats al carrer de Dalt i al carrer de Cèsar Martinell. En el cas del carrer de Dalt, dins del nucli antic, la parcel·la cedida té 98 metres quadrats i està ocupada per una casa antiga. En el cas del carrer Cèsar Martinell, en un dels eixamples de la localitat, prop del celler cooperatiu, es tracta d’un solar de 418 metres quadrats.
En tots dos casos, els solars són edificables d’acord amb les normes urbanístiques i, segons els càlculs inicials, permetrien la construcció i posada al mercat d’un total de 16 habitatges. Tot i això, el Govern de la Generalitat encara ha de validar la proposta, no tan sols de Falset sinó de tots els municipis de Catalunya que ara mateix han fet aquestes reserves de sòl. D’altra banda, serà en el moment de la redacció dels projectes quan s’acabarà per definir quina és la quantitat d’habitatges que poden construir-se en cadascun dels terrenys.
L’alcalde de Falset, Carlos Brull, és optimista al respecte. «A falta de la confirmació oficial per part de la Generalitat, confiem plenament en la inclusió de Falset en aquesta programa de foment de la construcció d’habitatge protegit de lloguer», afirma. «Cal que tinguem en compte que en el nostre cas parlem només de setze habitatges, que segons com es miri són poca cosa però que, en el cas de pobles petits com el nostre, són importants i imprescindibles», afegeix.
D’uns anys ençà, l’oferta d’habitatge és pràcticament inexistent a Falset malgrat que hi ha un nombre important de cases buides. Segons un informe de 2024, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a Falset hi ha més de 1.400 habitatges, dels quals uns 150 estan buits. D'aquests habitatges buits, i d'acord amb la inspecció visual, un 51% presenten un estat de conservació bo o molt bo; un 32% presenten un estat de conservació regular, i un 17% presenten un estat de conservació dolent o molt dolent.
Davant la preocupació que genera la falta d’habitatge, l’Ajuntament de Falset ha dut a terme diverses iniciatives els darrers anys. En aquest sentit, recentment, el municipi i l’Institut Català del Sòl han signat un conveni que permetrà la reformulació de l’expansió urbanística del poble que s’havia dissenyat al voltant dels terrenys de l’actual camp de futbol. Tot i que el conveni contempla la reducció de l’àmbit urbanístic que la Generalitat havia previst convertir, ara fa setze anys, en una Àrea Residencial Estratègica (ARE) al municipi, el conveni preveu la construcció de nous habitatges, cosa que ara s’està definint.