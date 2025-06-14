Successos
Extingit un incendi de vegetació a tocar d’una casa a Falset
El foc ha afectat només l’herba exterior d’un talús pròxim a una façana, sense causar danys a l’habitatge
Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha intervingut aquest dissabte per extingir un petit incendi de vegetació a la zona de la Font del Granyell, a Falset.
El foc ha afectat l’herba del talús exterior situat just al costat de la façana d’un immoble, però no ha provocat danys a l’interior de l’habitatge. Els bombers han controlat i extingit les flames ràpidament i no s’ha hagut de lamentar cap ferit ni afectació estructural.
Aquest dissabte totes les comarques de la província de Tarragona es troben sota risc d’incendi forestal. Al Priorat, la majoria del territori està classificat en nivell 1, perill moderat, mentre que algunes localitats tenen nivell 2, perill alt.
Altres zones destacades amb risc són l’Alt Camp, la Conca de Barberà, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.