Emergències
Falset tindrà finalment un heliport i es licitarà aquest estiu
Podrà funcionar les 24 hores, amb qualsevol condició climàtica i connectat a tot el país
La Generalitat de Catalunya va presentar aquest mes de maig l’estratègia d’heliports d’emergències H24. Aquest preveia la construcció de nous heliports distribuïts per tot el país que poguessin generar accessos ràpids a hospitals de referència durant els rescats de muntanya i actuacions d’emergència. A la província de Tarragona es preveien construccions a la Conca de Barberà, el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
Així, inicialment no es donava cobertura a la comarca del Priorat, però el departament de Territori ha decidit finalment incorporar una nova ubicació a Falset. Des del departament assenyalen que aquest heliport permetrà «garantir el bon funcionament» de l’estratègia.
A més apunten que la xarxa d’heliports és «un servei únic a Espanya», basat en models com el de Suïssa o Noruega que permet volar encara que hi hagi inclemències meteorològiques. Els diferents heliports estaran coordinats per un centre de gestió remota.
L’heliport de Falset s’ubicarà al costat del camp de futbol, proper a una de les entrades del municipi. Des de la Generalitat ja han valorat aquests terrenys són plans, tenen una mida suficient i amb bones perspectives pel que fa a les superfícies limitadores d’obstacles.
Els terrenys són propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), qui va signar un acord amb l’Ajuntament de Falset per la construcció d’habitatge de protecció oficial i altres equipaments. Independentment d’aquest projecte urbanístic, el departament de Territori treballa amb la previsió de licitar el projecte executiu de l’heliport entre aquest mes i el vinent. En tractar-se d’una construcció relativament senzilla, el procés no s’hauria d’allargar massa i podria veure la llum aquest mateix any.
Aquest projecte és complementari del que hi ha previst a Prades, anunciat recentment per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. A diferència del de Falset, aquest encara no compta amb un calendari definit, i formarà part d’una segona fase del despagament del pla. De fet, Prades ja disposa d’un heliport al parc de Bombers, però aquest només pot operar durant el dia i amb bona situació meteorològica.