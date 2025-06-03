Societat
L'Ajuntament de Poboleda recomana no consumir aigua de l'aixeta a causa de la seva terbolesa
L'aigua està barrejada amb fangs arran d'unes tasques per impermeabilitzar el dipòsit municipal
L'Ajuntament de Poboleda (Priorat) recomana no consumir aigua de l'aixeta al municipi a causa de la seva terbolesa. Segons apunten fonts del govern local a l'ACN, l'aigua surt tèrbola perquè està barrejada amb fangs arran d'unes tasques de manteniment per impermeabilitzar un dels dipòsits municipal. Es tracta de residus que havien quedat al fons del tanc que ara s'han barrejat amb l'aigua i han contaminat un segon dipòsit més petit i la bassa d'abastament.
Per això, es recomana no beure aigua a la població ni usar-la per cuinar fins a nou avís. Des de l'Ajuntament calculen que entre aquest dimarts i dimecres podria estar tot sanejat.