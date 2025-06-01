Municipal
L’ACA inverteix 6,8 MEUR per millorar el sanejament de les aigües residuals al Priorat
S’ampliarà la depuradora de Falset i se’n construirà una de nova a la Vilella Baixa
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) invertirà 6,8 milions d’euros per millorar el sanejament de les aigües residuals a la comarca del Priorat. Es tracta de dues actuacions als municipis de Falset i la Vilella Baixa. D’una banda, l’ACA ha tret a licitació el contracte per ampliar i millorar la depuradora de la capital del Priorat, amb un pressupost de 4,3 milions. Actualment, la planta funciona al 80% de la seva capacitat i des de l’ACA es considera que cal ampliar-la per adequar-la a les necessitats de sanejament actuals i futures, com per a millorar la qualitat de l’aigua tractada. De l’altra, es construirà una nova depuradora a la Vilella Baixa. L’ACA ja ha formalitzat el contracte per iniciar les obres amb una inversió de 2,5 milions.
Els treballs d’ampliació i millora de la depuradora de Falset es duran a terme al costat al costat de l’existent.
Pel que fa a la nova depuradora de la Vilella Baixa, tindrà una capacitat de tractar 95 metres cúbics al dia. També es construirà una estació de bombament per impulsar les aigües residuals de 138 metres de col·lectors en alta. La planta es construirà en un període d’un any i tindrà en compte l’alta estacionalitat del municipi, que en els mesos d’estiu incrementa els seus habitants. L’aigua tractada s’aportarà al riu Montsant.
Actualment, a Catalunya hi ha 568 depuradores, que sanegen les aigües residuals de més del 97% de la població. Al Priorat, n’hi ha 19 i garanteixen el sanejament al 86,5% de la comarca.