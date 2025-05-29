Turisme
Gairebé la meitat dels treballadors del Priorat estan al sector turístic
A la restauració hi ha més d’un 9% dels treballadors de la demarcació
Segons un estudi de la URV, el 36,36% de les cotitzacions s’engloben dins del sector turisme, amb dades del juny del 2024. Juan Antonio Duro, responsable de l’informe, apunta que «no hi ha cap indicador que englobi el turisme com un sector», de manera que aquestes dades sumen activitats com la restauració, allotjaments, comerç al detall o activitats culturals i d’oci. La comarca del Priorat és la que té un pes major d’aquest sector al Camp de Tarragona amb un 42,19%.
Això sí, si només tenim en compte l’hostaleria –suma dels allotjaments i la restauració– trobem un 12,97% dels treballadors totals a la demarcació. Aquesta xifra s’eleva fins al 15,85% al Priorat, novament la més rellevant. Li segueixen el Tarragonès (14,97%) i el Baix Camp (13,29%). Dins aquestes dues activitats, la restauració té un pes molt més rellevant amb un 36% de les cotitzacions dins el sector turístic i un 9,20% dins el global. Novament, el Priorat apareix com la primera comarca en aquesta llista amb un 10,19%.
El mateix estudi també estima que el sector de la restauració és responsable de 384 milions d’euros del PIB de la demarcació, amb referència de l’any 2022. Si hi sumem l’activitat dels allotjaments, trobem que l’activitat d’hostaleria representa un 7,24% del PIB de la província. En el cas del Priorat, la xifra s’eleva fins a un 9,57% i se situa en un 8,77% al Tarragonès i en un 7,54% al Baix Camp.
Duro apunta que aquest és un sector que està «creixent de manera diferencial». A tall d’exemple, les cotitzacions a restauració han crescut en un 20% des del 2021. Entre els reptes del sector, el catedràtic apunta a la «necessitat d’acabar amb la estacionalització», ja que la província és la segona més estacional de l’estat, només per darrere de les Balears. A més, indica que s’ha de treballar per «canviar el relat contrari al turisme» a la societat.