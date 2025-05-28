Falset
La il·lusió i la feina: claus per a Brull
Amb sis anys al capdavant de l’alcaldia de Falset, Carlos Brull (IPF-AM) fa balanç de l’actual mandat, ara que arriba a l’equador, tot dient que la passió i la feina per portar a terme projectes transformadors és el que li dona sentit. El maig de 2023, Brull va revalidar la majoria absoluta, amb nou regidors, un més que el 2019. Els dos escons restants van ser per a Junts per Falset, que poc després acceptaria entrar al govern municipal, i Falset pot Més (PSC), que va preferir quedar-se a l’oposició.
Brull reivindica una acció de govern basada en «el treball en equip, la constància i la visió a llarg termini». En un context marcat per adversitats diverses que encara han influït en aquest mandat, des de temporals fins a una pandèmia, l’equip de govern ha intentat mantenir l’empenta i avançar en accions estructurals.
Entre els projectes destacats, Brull assenyala la transformació de la nau de la Falbar, que es convertirà en un espai turístic de referència, amb una sala immersiva dedicada a la història vitivinícola del Priorat. També destaca la remodelació del passeig de Josep Campàs per guanyar ombra i confort climàtic, una obra que rebrà finançament europeu. A més, el pressupost municipal de 2024, amb més de 5,5 milions d’euros, 1,5 dels quals destinats a inversions, és el més alt de la història de Falset. El batlle reconeix la complexitat del procés administratiu que hi ha darrere de cada obra.
Pel que fa a les línies d’actuació de futur, l’habitatge és un dels grans reptes. Falset ha cedit sòl públic a la Generalitat per facilitar la construcció d’habitatges de protecció oficial i ha redimensionat àrees residencials per fer-les viables. També es preveu que l’INCASÒL urbanitzi dos sectors entre 2026 i 2027. En aquest sentit, Brull valora positivament la incorporació de Junts per Falset al govern municipal: assegura que el treball conjunt «és fluid i ben coordinat».
Tanmateix, hi ha dificultats estructurals que afecten el desenvolupament del municipi. Brull critica la situació «endèmica» de l’R15, la línia ferroviària que connecta Falset amb Barcelona. «És la línia amb més incidències de Catalunya, i això ens col·loca en una situació de desigualtat flagrant respecte d’altres territoris», denuncia. Considera que la manca d’inversions a la comarca frena opcions de desenvolupament i fixació de població.
Malgrat tot, Falset no pateix despoblament. Amb prop de 3.000 habitants, creix de manera moderada i manté els serveis bàsics. Segons l’alcalde, el municipi ofereix «una qualitat de vida de petita ciutat». Brull també es mostra clar pel que fa a l’àrea metropolitana del Camp: «El Priorat no hi té cabuda. Tenim una singularitat pròpia, una identitat rural que cal preservar. El nostre futur demana defensar el paisatge, el territori i el model de turisme sostenible i de qualitat que hem construït al llarg de dècades».
Pel que fa a una futura candidatura per a les municipals de 2027, l’alcalde encara no ha pres una decisió. «Hi ha projecte, hi ha camí a fer, però ara mateix estem centrats a executar el mandat», conclou.
El parer de l’oposició
L’únic regidor a l’oposició de l’Ajuntament de Falset, Jaume Capdevila, reivindica una nova manera de fer política al municipi, «inspirada en l’acció del govern de Salvador Illa». Passats dos anys del mandat municipal, el regidor socialista assegura que s’ha perdut el temps i que el municipi està en una situació de bloqueig. Tot i això, defensa el seu paper com a veu de la ciutadania i apel·la també a la il·lusió i la feina per transformar Falset.