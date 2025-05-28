Turisme
Construiran quatre miradors al Priorat per observar i explicar la comarca
S’ubicaran a Capçanes, Torroja del Priorat, Marçà i la Figuera i s’adequaran els itineraris que hi donen accés
El Consell Comarcal del Priorat ha impulsat el projecte ‘Xarxa de miradors Priorat-Montsant-Siurana, mosaic agroforestal Mediterrània’ per construir quatre miradors a diferents punts de la comarca i així «comprendre millor el seu paisatge, història i llegat cultural». La iniciativa s’ha fet conjuntament amb el Parc Natural de la Serra de Monsant, el Consorci de la Serra de Llaberia, la DOQ Priorat, la DO Montsant, Priorat Enoturisme, Prioritat i PIMEC.
Les entitats van signar un conveni de col·laboració per enriquir el turisme sostenible del Priorat amb un pressupost de 198.931,46 euros, finançat en un 90% pel Ministeri de Transició Ecològica. El projecte dels miradors s’emportarà prop de la meitat d’aquest muntant, amb un pressupost base de licitació de gairebé 90.000 euros.
Els punts escollits pels miradors han estat Coll de Solans (la Figuera), la Miloquera (Marçà), l’Era del Foro (Capçanes) i Lo Balconet (Torroja de Priorat). Les ubicacions han estat determinades després d’una anàlisi tècnica on s’han tingut en compte criteris com el seu valor paisatgístic, accessibilitat i rellevància cultural.
Els miradors es faran amb una plataforma de fusta i disposaran de mobiliari de descans i senyalització per interpretar el paisatge. A més, també s’adequarà un itinerari d’accés des dels municipis més propers. Per fer-ho, s’arranjaran els camins existents i es crearan algunes zones de descans amb vistes. A alguns municipis també es crearan zones d’estacionament per a turismes o bicicletes. En qualsevol cas, les construccions es faran integrades al paisatge de l’entorn.
Els quatre miradors
Entrant al detall, el mirador del Coll de Solans serà el que tindrà un itinerari més llarg, de 700 metres. El camí s’adequarà amb excavacions i petites pavimentacions, també disposarà d’àrees de descans.
Lo Balconet de Torroja de Priorat s’implantarà sobre l’estructura d’un antic mirador, substituint els elements per altres que permetin millor visibilitat i s’integrin amb el paisatge. A més s’obrirà un nou camí a peu habilitant un carril per a vianants a la carretera que dona accés.
Pel que fa a la Miloquera de Marçà s’adequarà una zona plana per fer aparcament, tot i que es limitarà l’accés dels vehicles fins al costat mateix del mirador. Aquest disposarà d’una forma de petit balcó aprofitant el desnivell d’antics bancals de conreus, generant una vista panoràmica.
Finalment, l’Era del Foro de Capçanes requerirà adequar un sender bastant irregular d’uns 250 metres i amb vint metres de desnivell. La via s’adequarà amb grava, un mur de pedra seca i baranes en alguns punts.