Equipaments
L'Ajuntament dels Guiamets demana que Adif mantingui en condicions l'estació de tren
L'equipament, on no hi paren trens des del març, ha estat en funcionament quasi 135 anys
Després de més de 130 anys en funcionament l'estació dels Guiamets (Priorat) va veure com al març s'hi deixaven d'aturar els trens. Renfe va decidir que els dos combois que hi paraven diàriament per cada sentit ja no ho farien més i derivava els usuaris a Capçanes, el poble del costat. Les males herbes i el vandalisme creixen i l'espai cada cop està més deteriorat. Tan sols un treballador d'Adif hi passa una estona cada uns quants dies per mantenir actiu el centre de circulació, que té capacitat per regir les operacions ferroviàries de la zona en cas que la central tingui problemes. L'Ajuntament dels Guiamets demana a Adif que mantingui en condicions l'estació, que va acollir trens-hospital durant la Guerra Civil.
«Voldríem saber què passarà amb l'estació. És un tros d'història. Si quan s'aturaven els trens el manteniment ja era poc o gairebé nul, ara ens temem que les herbes creixin sense control», explica l'alcalde dels Guiamets, Jordi Soldevila. El batlle lamenta que ningú els informés que els trens ja no s'hi aturarien més i se n'assabentessin per la informació que Renfe va donar als usuaris un cop es van acabar les obres al túnel de Roda de Berà. «Hem demanat a Adif i Renfe què passava amb l'estació i com és que no havien comunicat res de manera oficial», indica.
Amb tot, la notícia no els va agafar per sorpresa, ja que des de feia anys que l'estació guiametana havia perdut pes. Els veïns del poble tendien a anar a Capçanes perquè la parada del municipi veí els queda més a prop i la carretera està en més bones condicions. Tot i això, Soldevila creu que «no costava res comentar-ho».
Història
Segons l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, l'estació dels Guiamets va entrar en funcionament el 8 d'abril de 1891 i des de llavors ha format part de la línia que uneix Reus i Casp, l'actual R-15. L'edifici principal és de planta rectangular, amb planta baixa i un pis, que estava destinat a l'habitatge del cap d'estació.
Als anys 70 va passar a ser un baixador, es va suprimir el personal i es va tancar l'immoble, que des d'aleshores s'ha anat deteriorant. Ara les portes i les finestres estan tapiades i s'hi ha col·locat una tanca al costat per evitar que ningú s'hi acosti i minimitzar el vandalisme. En els darrers temps Adif havia construït al costat un cobert per tal de protegir els viatgers de la pluja i el vent, i va instal·lar-hi un banc i una màquina expenedora de bitllets, que segueix al seu lloc però no està operativa.
Durant la Guerra Civil va servir per acollir els trens-hospital dels soldats republicans ferits a la batalla de l'Ebre. A pocs metres hi ha el mas de Vil·la Enriqueta, que també va fer aquesta funció sanitària i ara també es troba abandonat, ocupat per la malesa i mig enderrocat. En aquest cas, el consistori voldria «que a la llarga fos de l'Ajuntament», però de moment no han pogut localitzar el propietari. Cap dels dos edificis està protegit a nivell patrimonial.