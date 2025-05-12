Tecnologia
Creen una app per divulgar els punts d’interès arqueològic del Parc Natural del Montsant
Els investigadors fan una prova pilot que podria ser extrapolable a altres espais patrimonials de Catalunya
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha creat un prototip d’aplicació per a telèfons mòbils per divulgar els punts d’interès naturals, històrics i arqueològics del Parc Natural de la Serra de Montsant, al Priorat.
Es tracta d’una app impulsada per un equip d’arqueòlegs de la UAB que treballen al jaciment de la Cova del Fem, amb l’objectiu de difondre la seva recerca a la societat. De moment, hi ha registrades dues rutes que surten des d’Ulldemolins, la de les Obagues i la de la Cova del Fem, amb una trentena de llocs senyalitzats on l’usuari pot trobar informació en un format multimèdia. És una prova pilot que podria ser extrapolable a altres espais patrimonials i parcs naturals de Catalunya.