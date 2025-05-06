Natura
El Consell Comarcal del Priorat i la Plataforma pel Riu Siurana rebutgen el transvasament cap a Riudecanyes
L'ens prioratí reclama «la fi» del traspàs cap al Baix Camp i remarca que necessiten l'aigua
El Consell Comarcal del Priorat i la Plataforma pel Riu Siurana han rebutjat el transvasament d'aigua del pantà de Siurana cap al de Riudecanyes proposat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en la comissió de desembassament celebrada aquest dilluns.
«Aquest traspàs d'aigua tornaria a deixar el pantà de Siurana sota mínims, mentre Riudecanyes gairebé arribaria al 80% de la seva capacitat», ha destacat el Consell Comarcal. L'ACA ha defensat traspassar 1,03 hm3, quasi un terç del que hi ha emmagatzemat ara a Siurana, que es troba al 25% de la seva capacitat.
«Reclamem, una vegada més, la fi del transvasament. La comarca del Priorat necessita aquesta aigua», ha afirmat l'ens prioratí en un comunicat. «Hem patit molt durant aquests darrers anys a causa de la sequera i creiem que la solució passa per accelerar els projectes que han de garantir que els regants del Camp de Tarragona accedeixin a l'aigua sense haver de dur a terme transvasaments entre conques, una pràctica del tot prohibida a la normativa europea vigent», han assenyalat des del consell comarcal.
Així mateix, han exposat que deixar el pantà de Siurana a uns nivells tan baixos suposa també que l'aigua que queda a la comarca sigui de molt mala qualitat. Sergi Méndez, president del Consell Comarcal del Priorat, en declaracions a l'ACN ha explicat que malgrat tot, amb les reserves que quedarien al pantà de Siurana n'hi hauria d'haver prou «per passar l'estiu» amb «les necessitats d'aigua de boca cobertes» dels quatre municipis que en depenen (Torroja del Priorat, Poboleda, Gratallops i Porrera) i també les dels sector primari.
De tota manera, el president es mostra expectant per com serà l'estiu a nivell de temperatures i pluviometria, que poden condicionar les collites i les necessitats d'aigua dels pagesos.Alhora, l'ens ha valorat «positivament posicionaments clars com el de l'Ajuntament de Riudoms, que s'ha compromès a no fer servir l'aigua de Riudecanyes perquè ja compten amb connexió amb l'aigua de l'Ebre a través del Consorci d'Aigües de Tarragona».
En aquesta línia, han demanat «a altres municipis» que facin el mateix, en referència a l'Ajuntament de Reus, que té drets sobre l'aigua de Siurana i no hi ha renunciat, «fins i tot sense tenir en compte els interessos dels pagesos de la seva comarca», ha destacat Méndez.
Paral·lelament, des del Consell Comarcal del Priorat han sol·licitat «que es retiri, d'una vegada per totes, la demanda interposada contra els activistes que van actuar, de manera simbòlica, en defensa del riu Siurana i que s'està fent servir com a mesura coercitiva per desmobilitzar el moviment reivindicatiu comarcal».
Per la seva banda, des de la Plataforma pel Riu Siurana s'han mostrat «indignats» per la proposta de l'ACA. «Transvasar un hectòmetre compromet els usos del Priorat d'aquest estiu i si no plou es pot produir una situació límit com la de l'any passat», ha expressat un dels seus membres, Oriol Ponti.
Ponti ha afegit que «si s'acaba transvasant la Generalitat ha d'exigir a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes que justifiqui fins l'última gota d'aquesta aigua, que ni una gota vagi per a ús urbà de pobles que es poden abastir pel CAT i que es dediqui exclusivament per salvar conreus d'agricultors professionals».