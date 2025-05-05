Enocultura
Falset brinda per tres dècades d’èxits a la Fira del Vi
Desenes de milers de persones han visitat aquest cap de setmana la capital de la comarca
Hi ha moltes fires del vi a la demarcació de Tarragona, però poques com la de Falset. Almenys, així ho expressen els milers de visitants i productors que cada any es donen cita a la capital del Priorat. Aquest 2025 ja fa tres dècades que es manté aquesta fita.
Aquesta efemèride va ser celebrada aquest cap de setmana per molts protagonistes que hi han estat des de pràcticament el primer dia, com el Celler Unió, que compta amb vins de les dues denominacions de la comarca, la DO Montsant i la DOQ Priorat. Toni Martínez, un dels treballadors del celler, qui apunta que «cada any es treballa més i es veu més gent» en aquesta fira.
Segons les estimacions de l’alcalde de Falset, Carlos Brull, 35.000 persones van passar pel municipi i es van vendre més de 8.000 tiquets. El batlle es mostra «agraït de poder tenir una fira referent al país i al sector vitivinícola». Brull recorda que «per municipis com el nostre costa organitzar actes així», però es mostra satisfet de «l’estima que expressa la gent al Priorat».
Segons l’alcalde, les bones sensacions també s’han vist reflectides al sector vitivinícola, apuntant que la venda de vi durant la fira ha funcionat «especialment bé». Confirma aquestes afirmacions l’Amaia, treballadora del celler Perinet, qui relata que «aquest any la gent ha vingut amb més ganes de comprar».
Des de l’empresa de Poboleda aplaudeixen la mecànica implementada en aquesta edició per tal de potenciar la venda directa. Tot i que el Priorat és una comarca on predominen els vins negres, l’Amaia remarca que «molta gent arriba buscant els blancs» a conseqüència de la calor. Per això, des del celler Perinet destaquen que ha funcionat molt bé el seu vi rosat, «més fresquet». Pel que fa al públic, l’Amaia explica que hi ha «de tot», des de visitants «professionals, famílies que volen passar un bon dia o turistes internacionals».
No obstant això, altres productors veuen la fira amb menys optimisme. Aquest és el cas d’en Llorenç, uns dels responsables de la Cooperativa el Molar. El jove productor fa tres anys que acudeix a la fira de Falset i considera que «amb els costos de l’estand i el que cobres dels tiquets acabes fent les paus».
Per contra, Llorenç creu que aquests esdeveniments serveixen més bé per «donar-se a conèixer». «No vens per fer negoci, vens a conèixer a la gent i t’ho passes bé», remarca el responsable. Això sí, Llorenç relata que algunes persones «se’n recorden de tu» en altres edicions o acaben apuntant el nom del celler per visitar-lo en una altra ocasió. «El públic és molt agradable, s’interessen per la teva història i el teu producte, no venen a fer botellada», destaca Llorenç.
I és que el bon comportament del públic és una de les qüestions més compartides per la majoria dels productors. El bon ambient també es destaca per part de visitants com la Laura, que visitava aquest any per primer cop aquesta fira. «L’ambient de matí és molt familiar i molt tranquil», afirmava.
També ho confirmava el Ferran, originari d’Esterri d’Àneu, que ja fa tres anys que és junta amb els amics per visitar la fira. El lleidatà incidia que la jornada de diumenge va ser «molt més calmada», però que dissabte va trobar «massa gent».
Tot i fer 30 anys, l’edició del 2025 ha significat per molta gent el seu primer contacte amb la comarca. Més rellevant és encara el cas d’en Jonas, originari de Bèlgica, i la Paola que visitaven ahir per primer cop una fira de vi. «Al meu país ho fan amb cerveses, però això és millor», confirmava el belga, «i amb vuit tiquets, ens sembla moltíssim», exclamava la parella.
Tot i que el vi és l’element central de la fira, altres aspectes, com la gastronomia i la música, han agafat més pes en els darrers anys. Bé coneixen això des del restaurant tarragoní El Llagut, que fa ja vuit anys que mariden amb els seus arrossos la proposta enològica.
L’Astrid, una de les responsables del local, referma que «sempre és una fira molt bonica i animada», tot i que troba que aquest any s’ha viscut «especialment un bon ambient». La restauradora defensa que «el nostre producte guanya pes amb els vins del territori», de fet, al restaurant només serveixen ampolles de les denominacions d’origen tarragonines.
Altres restauradors, com el Jaume Giralt, soci del Brics de Falset, s’han animat aquest any per primer cop a presentar a la fira el seu producte gastronòmic, tot i que hi havien estat abans amb el celler. Giralt considera que «la part gastronòmica és indispensable per entendre el negoci vitivinícola».
Un altre dels grans protagonistes de la fira va ser, com ja és tradició, la DOP de l’Oli de Siurana, que va disposar d’un espai propi novament. L’Elena Ferrer, de la Cooperativa Cabaces, apunta que «la gent s’interessa molt», pel seu producte. Això sí, Ferrer considera que «les vendes no són tan positives com a una fira de l’oli», no obstant això, afirma que serveix per «donar-nos a conèixer».
Sens dubte, aquesta 30a edició de la fira no ha deixat a ningú descontent. De cara al futur, Carlos Brull espera «continuar millorant petites coses» acompanyant uns productors que tenen grans perspectives de collita.