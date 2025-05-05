Societat
Una cúpula s'instal·la a l'interior de la cartoixa d'Escaladei
El projecte 'OH! ESCALADEI' oferirà activitats per generar consciència eco-social
La Cartoixa d’Escaladei acollirà a partir del 6 de maig, i fins al 6 de juliol, el projecte OH! ESCALADEI amb activitats gratuïtes dirigides a diversos públics per generar consciència eco-social a través de l’expressió artística.
El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i el Parc Natural de la Serra de Montsant, impulsen aquest projecte, que també compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Priorat. OH! ESCALADEI s’emmarca dins el projecte itinerant OH!BRADOR de Consciència Eco-social que ha creat la cooperativa Còdol Educació i que ja s’ha realitzat a Ulldemolins, Falset, Tarragona, Valls i Reus.
A l’exterior de la Cartoixa s’instal·larà una cúpula de SOStenibilitat de 5 m d’altura per 10 m de diàmetre. A l’interior es faran diverses activitats i també es podrà visualitzar un audiovisual introductori sobre la Cartoixa d’Escaladei i la seva vinculació amb la sostenibilitat.
Programació d’activitats
La programació compta amb activitats destinades al públic familiar com L’art de la sOH!stenibilitat, per repensar en família la nostra manera de viure, i OH! gràcies mare terral, en què les il·lustracions del llibre de Vanina Starkoff prenen vida per saludar i agrair tots els éssers vius.
Pels centres educatius s’han dissenyat l’activitat SOH!m terra, com una experiència de moviment corpòria i sensorial, i l’activitat La vida en jOH!c, que permetrà als joves prendre consciència de les conseqüències de la crisi climàtica. FormaciOH! està pensada per a formar els docents en aquest àmbit.
La proposta Teambuilding per a equips OH! està pensada per empreses i col·lectius, on podran aprendre a realitzar accions per «transformar la nostra realitat» des de l’eco-consciència.