Enocultura
La Fira del Vi de Falset brinda per trenta anys d'història
L'organització augura superar les 64.000 degustacions de la passada edició
La Fira del Vi de Falset encara l'última jornada de la trentena edició amb una seixantena de cellers de les dues denominacions d'origen presents a la comarca i una programació que combina activitats relacionades amb viticultura, gastronomia i música.
Tres dècades després d'engegar la iniciativa, els professionals consideren que els ha permès recuperar «l'orgull de ser viticultor i pagès», com ha assenyalat el president de la DOQ Priorat, Salus Álvarez.
«Això fa trenta anys estava totalment devaluat. La societat torna a valorar molt l'orgull de l'ofici», ha afegit. Amb tot, l'organització augura igualar i fins i tot superar les 64.000 degustacions de la passada edició després d'atreure més de 15.000 persones a la capital del Priorat.
Trenta anys enrere, l'Ajuntament de Falset va impulsar la primera fira de vins del municipi, una iniciativa que ha anat creixent amb el pas dels anys. «No ens podíem arribar a imaginar que arribaríem a una fira com la que tenim ara, que és una festa major de la comarca», ha apuntat a l'ACN l'alcalde Carlos Brull.
Una visió compartida per les dues denominacions d'origen presents al Priorat, que veuen en la fira una eina que els ha ajudat a recuperar l'orgull per l'ofici i connectar amb els consumidors. En aquest context, la fira s'ha convertit aparador perquè els cellers mostrin les seves produccions a un públic local però també internacional que veuen en la fira una oportunitat per endinsar-se en el món vitivinícola prioratí.
Més de 56.000 degustacions
La fira fa anys que treballa per posicionar-se també com un mercat de vins, de manera que la gent faci un primer tast i després, compri ampolles a preu especial. En aquesta ocasió, l'organització augura superar les 64.000 degustacions de l'any passat. Aquest dissabte, ja n'havien fet 56.000. Per atreure visitants i professionals, la fira es dota d'un programa que combina viticultura, gastronomia i música que no només se centra a la capital del Priorat, sinó que s'escampa amb activitats per tota la comarca.
Alguns, com l'experta en vins Joan Harnesh, fa anys que no perd ocasió per acostar-se a Falset per veure les novetats de cada celler i buscar «gemmes amagades». Enguany, la visita l'ha fet amb un grup de companys i amics que també són experts en la matèria, amb els quals han explorat i tastat les diferents opcions que ofereixen la seixantena de cellers de la DO Montsant i DOQ Priorat presents a la fira.
Reptes de present i futur de les denominacions d'origen
Entre els reptes que encara el sector vitivinícola, el president de la DOQ Priorat Salus Álvarez ha insistit en la gestió de l'aigua i d'habitatge a la comarca, a més d'afegir les incerteses del mercat internacional arran dels aranzels de Trump i el canvi climàtic. Alhora, ha demanat regular la producció del vi català per tenir «ordre, prestigi i valorització».
Per la seva part, la presidenta de la DO Montsant Pilar Just ha afegit que cal crear una fira professional paral·lela per generar negoci durant tot l'any per als cellers. Pel que fa a la campanya d'enguany, Just ha demanat celeritat en els projectes de gestió d'aigua anunciats per les administracions.
«Hem de ser capaços que aquest reg de suport ens ajudi a generar els quilos per hectàrees necessaris perquè les explotacions siguin viables. Només demanem això, no demanem ser unes DOs amb grans produccions, perquè llavors perdríem aquesta identitat i qualitat dels nostres vins», ha conclòs.