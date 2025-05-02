Societat
La Fira del Vi de Falset escalfa copes amb més de 60 cellers i un programa ple de tastos i concerts
El certamen, que comença avui i durarà fins diumenge, oferirà una quarantena d’activitats
Falset acollirà aquest cap de setmana, del 2 al 4 de maig, una nova edició de la Fira del Vi, la mostra i mercat de vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant. El certamen tornarà a omplir el recinte firal de l’Euterpe amb una seixantena de cellers i prop d’una quarantena d’activitats entre tastos, concerts i actes culturals que es despleguen també en altres punts de Falset i de diversos municipis de la comarca, fent de la Fira un esdeveniment territorial i participatiu amb una forta implicació del sector vitivinícola local.
El recinte obrirà portes avui, divendres 2 de maig, a les 18.00 h i funcionarà en horari ininterromput dissabte i diumenge, de les 11.00 fins a les 21.00 h. En paral·lel, ahir, dijous 1 de maig, ja van tenir lloc els primers actes previs, com el tradicional Tast de Blancs a l’absis del castell de Falset, un espai emblemàtic que posa en valor la singularitat i la qualitat dels vins blancs del territori. Avui divendres a la tarda s’hi celebrarà l’acte institucional d’inauguració amb la presència del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Òscar Ordeig, que encapçalarà una obertura amb representants de les institucions col·laboradores i del sector del vi.
Com en anys anteriors, la Fira del Vi posa el focus en la venda directa. Per afavorir-la, l’organització ha habilitat un punt de recollida perquè els visitants puguin deixar les compres de vi i recollir-les còmodament amb vehicle, i ha animat els cellers a oferir preus especials de fira. L’objectiu és facilitar i incentivar les compres, evitant haver de carregar ampolles o caixes durant el recorregut.
Aquesta aposta per la comercialització es complementa amb la plataforma en línia firadelvi.org, on és possible adquirir tiquets amb antelació i fer reserves per a tastos o visites a cellers durant tot el mes de maig. També s’hi pot consultar tota la programació detallada i accedir a informació d’interès sobre allotjaments, transports i serveis complementaris pensats per a facilitar l’estada a la comarca.
La programació d’enguany inclou gairebé una quarantena d’activitats: tastos dirigits a l’Espai Winelover del recinte firal, tastos singulars arreu del Priorat, exposicions, cercaviles, exhibicions castelleres, i un cartell musical que integra les actuacions de Dona Negra Canta, Landry, Andreu Peral, The Prioratians, Músics de carrer, Sardines i Rambalaya, entre d’altres.
Les activitats tècniques i de promoció també tindran protagonisme, amb tastos d’olis DOP Siurana, presentacions d’INCAVI o espais per a la reflexió sobre el vi com a element cultural. A tot això s’hi sumen activitats familiars, tallers divulgatius i iniciatives per a professionals, pensades per atendre la diversitat d’interessos d’un públic cada cop més ampli i exigent.
En total, hi participaran 60 cellers, dels quals un 59% pertanyen a la DOQ Priorat i un 41% a la DO Montsant. Els tastos de la Fira, que organitzen tant les DO com els cellers i altres agents del sector, busquen apropar la riquesa vinícola del territori a un públic cada vegada més curiós, informat i exigent. La qualitat i la personalitat dels vins que s’hi presenten són el fruit d’un treball rigorós, vinculat a la terra i al paisatge.
Visites tranquil·les
En l’edició d’enguany es manté l’aposta pels actes en petit format i per la fórmula que va néixer en plena pandèmia: a partir del dilluns 5 de maig i fins al 31 de maig, cellers de les dues DO obriran portes per fer degustacions dirigides a aquells que prefereixin descobrir els vins en un entorn més tranquil i personalitzat.
Aquestes degustacions, també reservables a través del web, han estat molt ben valorades en edicions anteriors. Aquesta modalitat complementària de la Fira busca desestacionalitzar les visites i potenciar un turisme enològic sostenible, pausat i de qualitat, contribuint a la dinamització econòmica del territori.
La Fira del Vi de Falset està organitzada per l’Ajuntament de Falset, amb la col·laboració de la DOQ Priorat i la DO Montsant, i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i altres institucions i entitats.
La iniciativa reafirma el paper del vi com a eix vertebrador del territori, com a motor econòmic i com a patrimoni cultural viu del Priorat. La Fira del Vi, més que un esdeveniment, és una celebració col·lectiva d’allò que ens uneix: la passió pel vi, el paisatge i la cultura d’un país.