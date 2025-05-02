Entrevista
Carlos Brull: «La gent que visita la fira sempre es queda amb ganes de conèixer més el nostre territori, vins i paisatges»
La Fira del vi de Falset celebra enguany 30 anys d’història i, d’aquests, Carlos Brull n’ha viscut set com a alcalde del municipi, un temps on l’esdeveniment no ha parat de créixer i reinventar-se
Per què la fira es va presentar a Reus i Tarragona?
«Ja va sent una mica una tradició de la fira, amb el costum que el primer acte es faci a Tarragona. L’objectiu és donar a conèixer encara més la nostra fira i tot el que es podrà viure durant aquest cap de setmana a Falset. Presentar-la a ciutats com Tarragona i Reus té tot el sentit, perquè al final tot el territori és el mateix, ens hem d’alimentar entre els uns i els altres. Tarragona va ser un punt important d’entrada i sortida de vins i Reus una plaça comercial històrica».
Aquesta és la fira del vi del territori?
«Sí, crec que en aquests trenta anys hem aconseguit ser una fira referent en el sector vitivinícola, no només en l’àmbit de comarca sinó de país. Crec que és un dels millors esdeveniments que hi ha en obert. Col·laboren dues denominacions d’origen i una seixantena de cellers».
Hi ha hagut creixement de cellers participants?
«No, en aquesta edició tenim algun menys. S’ha de destacar que l’any passat vam tenir factors com la sequera que han afectat bastant a la producció. A partir d’aquí, són trenta anys i hem de fer reflexió sobre cap a on volem anar i com volem créixer. La Fira del Vi serveix també com un acompanyament al sector i seguiment de les necessitats dels productors, sempre s’ha entès així. En pròximes edicions hem de reflexionar al voltant de com millorar el servei al sector».
L’any passat es va batre rècord de visitants. Hi ha marge de creixement?
«Sempre que sigui sostenible i el puguem mantenir, és benvingut. Falset fa un gran esforç econòmic a la fira, però volem que el creixement sigui moderat i sostingut. La prioritat és donar un bon servei i que la gent surti contenta d’haver visitat Falset i la fira, sense massificacions. Per aquest motiu pensem molt bé també els espais, que hi hagi lloc per seure i poder fer una xerrada i desenvolupar la socialització que porta el món del vi».
Quina repercussió turística té l’esdeveniment pel Priorat?
«Hi ha un gran impacte més enllà d’aquests dies. Vam fer un estudi econòmic i vam trobar que estem al voltant dels dos milions d’euros d’impacte a tota la comarca. Penseu que hi ha restaurants i allotjaments reservats des de fa molt de temps. La gent que visita la fira es queda amb ganes de tastar més vins i conèixer més el nostre territori i paisatge. Tenim comprovat que l’inici de la fira del vi és una porta oberta a la temporada d’estiu i primavera, que són molt bones turísticament. També cal recordar que durant tot el mes de maig continua la fira als cellers, a la pàgina web es poden trobar tastos i reservar visites. Al final aquest cap de setmana és un gran expositor per molts cellers que es presenten per primera vegada».
Enguany també es dona continuïtat a l’aposta musical.
«Hem buscat la col·laboració amb el FiM de Vila-seca perquè ens atrau molt la seva filosofia i manera de pensar. El mateix passa amb la Garbinada Pop. Nosaltres anem allà a presentar els nostres vins i ells venen per programar actuacions, és una gran sinergia. Crec que hem d’aprofitar encara més aquestes plataformes i arribar a acords amb altres festivals, perquè d’aquesta manera tot tindrà més sentit».
La gent llegeix l’esdeveniment com alguna cosa més que una fira de vi?
«Sí, la gent ve a fer una descoberta de tot. El principal actor és el vi, però també ve acompanyat de l’oli i la gastronomia. De fet, l’espai gastronòmic, amb la DOP Siurana, ha anat creixent molt en els darrers anys, perquè cada cop hi ha més interès. També agafen més pes els tastos al wine lover, que és un espai peculiar per conèixer els tasts de vins de manera iniciada o les col·laboracions que fem amb l’Incavi, que permet oferir tastos de diferents vins de tota Catalunya».