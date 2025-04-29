President de la DOQ Priorat
Fira del Vi de Falset
Salus Àlvarez: «El Priorat és una terra que ofereix vins d’alta qualitat per compartir i gaudir en comunitat»
El president de la DOQ Priorat destaca el valor social i econòmic de la comarca, analitza els principals reptes de futur del sector vitivinícola i la participació en la 30a Fira del Vi de Falset, la qual se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de maig
La DOQ Priorat assistirà enguany a la trentena edició de la Fira del Vi de Falset. Com valoreu la fita i què representa per a la denominació?
«La Fira del Vi sempre ha estat la gran cita socialitzadora del vi i la presentació dels nostres vins a la demarcació. Quan parlem del nostre territori, ens referim principalment a les comarques tarragonines i a aquells qui estimen la viticultura catalana. Socialitzar el vi significa poder portar-lo a les taules, convertir-lo en tema de conversa, compartir-lo i viure’l. Com més arrelat estigui, més fort serà el vincle amb la nostra terra i més valor tindrà el nostre producte».
Quina participació està prevista dels cellers de la DOQ Priorat a la Fira?
«Aquest any hi participaran prop de cinquanta cellers, aproximadament un 30-35% del total. També organitzarem dos tastos dirigits, un dissabte a la tarda i un diumenge al matí, pensats per aquells que volen aprofundir en el coneixement dels nostres vins. L’objectiu és oferir una experiència més íntima i enriquidora dins l’ambient global de la Fira».
Com ha evolucionat la presència de la DOQ Priorat a la Fira al llarg dels anys?
«Fa trenta anys, quan la Fira tot just començava, hi havia unes 25-28 bodegues. Era un aparador per donar-nos a conèixer. Amb els anys, la cita s’ha anat convertint en un espai de trobada amb professionals de la restauració i de la sommelieria. No obstant això, vam entendre que mantenir l’essència social i propera era la clau. Avui mantenim aquest esperit: la presència directa dels propietaris de cellers reforça l’autenticitat i la connexió real amb el públic».
Quin paper ha tingut la DOQ Priorat en aquest creixement?
«La DOQ Priorat ha estat fonamental per cohesionar el territori i projectar la seva identitat vinícola. El nostre paper ha estat potenciar el desenvolupament econòmic local, reforçar la projecció exterior del Priorat i consolidar la comarca com a referent mundial en la cultura del vi».
Quines iniciatives porteu a terme per fomentar l’enoturisme a la zona?
«Treballem en dues línies estratègiques: per una banda, dinamitzem fires locals en municipis com Poboleda, la Vilella, Gratallops o Porrera; per l’altra, participem en esdeveniments exteriors per donar-nos a conèixer més enllà de la comarca del Priorat. També acollim grups d’estudiants de sommelieria i visitants que volen descobrir la cultura vitícola del territori de manera directa».
La participació social dona resposta a aquestes activitats?
«Sí, de manera molt positiva. Implicar la gent del territori en el tast i el coneixement del vi reforça el vincle emocional amb la terra. Quan un viticultor pot tastar el fruit del seu esforç, comprendre’l i compartir-lo, fa que s’enforteixi la cultura vinícola pròpia, autèntica i duradora».
Com us afecten la sequera i les incerteses generades pel ball d’aranzels actual?
«La sequera era una preocupació greu, però les pluges recents i la col·laboració amb les administracions ens han portat certa estabilitat. Pel que fa als aranzels, la incertesa persisteix, però de moment l’impacte directe no ha estat tan greu com es podia témer. Estem molt atents a l’evolució internacional».
El mercat nord-americà és un destí important per al producte vinícola del Priorat?
«Sí, és un mercat important, però fins a cert punt. Ara mateix, el nostre objectiu principal és créixer dins de Catalunya. Apostem per consolidar-nos a casa nostra, aprofitant el potencial del turisme i reforçant el consum local de vins del Priorat».
En matèria de vins, el Priorat és reconegut a escala mundial. Què representa aquesta consolidació per a vosaltres?
«És una fita important. La marca Priorat és avui sinònim de qualitat i caràcter. Hem consolidat aquesta identitat gràcies a l’esforç col·lectiu i la fidelitat als nostres orígens. Cada celler aporta la seva personalitat, però tots compartim un mateix esperit».
Quins trets caracteritzen el vi del Priorat?
«La combinació d’una orografia singular, una climatologia exigent i l’esforç humà dona als nostres vins volum, estructura i una expressivitat única, difícilment equiparable a altres regions».
Quin missatge voleu transmetre als visitants de la Fira de Falset?
«Que el Priorat és una terra d’esforç, passió i autenticitat. Els nostres vins són productes d’alta qualitat alimentària i emocional. Apostem per un model de vinicultura artesanal i respectuós amb el territori, basat en la saviesa de generacions. Volem compartir aquesta manera d’entendre la vinya i el vi amb tots aquells que ens visitin i convidar-los a viure una experiència que va molt més enllà del tast».