Protesta
Convoquen una concentració en contra del transvasament del pantà de Siurana a Riudecanyes
El pantà de Siurana es troba al 25,5% de la seva capacitat, mentre que el de Riudecanyes ha crescut fins al 59%
Més d'una vintena d'entitats es concentraran aquest dimecres al pantà de Siurana, al municipi de Cornudella de Montsant (Priorat), per protestar contra el transvasament d'aigua d'aquest embassament al pantà de Riudecanyes (Baix Camp).
Els convocants afirmen que s'oposen a què l'aigua de Siurana sigui transvasada a Riudecanyes mentre no estiguin resolts «els problemes de proveïment per a ús de boca, agroindustrial i de risc».
«Avui, el pantà de Siurana disposa de 3.124 metres cúbics d'aigua, la qual cosa representa el 25,57 % de la seva capacitat, mentre que el de Riudecanyes compta amb 3.140 metres cúbics, el 59 % de la seva capacitat», assenyala el consell regulador DOQ Priorat, una de les entitats que s'han sumat a aquest acte.
La DOQ Priorat considera que «dur a terme el transvasament de l'aigua del pantà de Siurana suposarà un greuge per a la comarca del Priorat, on l'activitat agrícola del cultiu de la vinya necessita aigua per a la seva supervivència».
El sindicat Unió de Pagesos també s'ha sumat a aquesta mobilització en mostrar-se «contrari al transvasament d'aigua del Priorat cap a d'altres punts, a causa de l'escassetat d'aquest bé que afecta a la comarca».