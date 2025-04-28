Presidenta de la DO Montsant
Entrevista
Pilar Just: «El futur del vi passa per l’autenticitat, l’expressió del territori i el respecte per la tradició»
La presidenta de la DO Montsant parla sobre les perspectives de la 30a Fira del Vi de Falset, que se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de maig; el camí cap a la sostenibilitat del sector i la transformació de la comarca com a referent vitivinícola
Com afronta la DO Montsant la 30a edició de la Fira del Vi de Falset?
«Amb molta il·lusió. Trenta anys no es fan cada dia, i els cellers estan molt engrescats. Des de la DO participem amb activitats per fomentar el consum de vins Montsant i donar a conèixer encara més la diversitat que oferim. Cada any organitzem iniciatives com el passaport d’enganxines: quan compres vins dels estands Montsant, et donen enganxines, i amb un cert nombre pots optar a regals com copes, obridors, decantadors o fins i tot participar en sortejos».
Quants cellers de la DO hi participaran?
«No tenim una xifra exacta perquè la gestió dels estands depèn de l’Ajuntament de Falset, però habitualment hi participen uns 25-26 cellers, al voltant de la meitat dels membres de la DO Montsant. És una participació molt significativa que mostra la implicació activa de la denominació en la Fira».
Teniu alguna novetat destacada per a aquesta edició d’aniversari?
«Aquest 2025 mantenim la línia habitual, però ja estem preparant el gran esdeveniment de l’any vinent, quan celebrarem el 25è aniversari de la DO Montsant. Serà una ocasió especial amb tastos commemoratius, activitats amb prescriptors i una programació extraordinària. La festa grossa la reservem per l’any que ve, tot i que enguany mantenim l’energia i la presència habituals».
Com ha evolucionat la presència de la DO Montsant a la Fira del Vi de Falset?
«Hi ha hagut una transformació molt important. Fa dues dècades, els vins tendien a seguir un mateix perfil marcat per la influència de grans prescriptors com Robert Parker: llargues criances, molta fusta nova i vins d’estil més internacional. Avui dia, a la Fira, els vins Montsant reflecteixen molt millor el seu territori, gràcies a una aposta per les varietats històriques —garnatxa i carinyena— i una viticultura respectuosa amb la identitat de cada finca».
El públic percep aquest canvi?
«Sí, i molt positivament. Revistes especialitzades com Decanter han reconegut recentment la gran qualitat dels vins Montsant, destacant la seva expressió territorial. Cada cop més, els tastadors i consumidors valoren aquesta autenticitat i aquesta capacitat de reflectir el paisatge, els microclimes i la història de la comarca».
Quines activitats d’enoturisme promou la DO Montsant?
«Durant la Fira del Vi de Falset, organitzem dos tastos a l’espai Wine Lovers: un tast de cegues i un tast de zonificació, per explicar la diversitat de sòls i microclimes. A més, molts cellers fan activitats pròpies als seus espais, obrint portes i organitzant visites especials. La Fira no s’acaba en un cap de setmana: durant tot el mes de maig es manté una oferta d’enoturisme molt activa».
La gent hi respon bé?
«Sí, molt. De fet, la idea de prolongar l’activitat enoturística tot el mes va sorgir arran de la pandèmia, i ha funcionat tan bé que s’ha consolidat. Avui dia, molts visitants aprofiten els caps de setmana de maig per conèixer cellers i tastar vins, cosa que reforça el vincle amb el territori».
Noteu un canvi en el perfil del consumidor del producte vinícola?
«Sí. Cada cop es valora més la varietat, la identitat i la genuïnitat. Es busquen vins que expressin la seva procedència, amb menys fusta nova, més respectuosos amb la varietat i més fidels al territori. Monovarietals de garnatxa o carinyena, criances subtils i expressions clares del sòl i el clima».
Quin impacte han tingut la sequera i altres dificultats com els aranzels?
«La sequera ha estat molt dura: una davallada del 40% de la producció en general, amb vinyes especialment afectades. Algunes han perdut ceps. Malgrat això, hi haurà producte suficient per a la Fira. Quant als aranzels, tot i que el mercat americà representa un 7-8% de les exportacions, el seu valor és alt perquè els vins que es venen als Estats Units són de gamma alta, i un augment d’aranzels podria afectar la rendibilitat».
Quin missatge voleu transmetre als visitants de la Fira de Falset?
«Que aprofitin l’oportunitat per conèixer la diversitat i la qualitat dels vins Montsant. És una ocasió única per descobrir la feina de molts productors diferents en un sol espai i en un ambient festiu i proper, envoltats de la cultura vinícola que defineix la nostra comarca.
Al mateix temps, és una gran oportunitat per entendre la història vitivinícola del territori i les maneres de treballar que es transmeten en cada copa. Darrere de cada ampolla hi ha un relat de dedicació, d’esforç i de respecte per la terra que volem compartir amb tothom que ens visiti. Volem que qui vingui a la Fira s’endugui no només el record d’un tast, sinó l’essència d’un territori viu i vibrant».