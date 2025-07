L’antiga fàbrica Falbar de Falset acollirà un Centre d’Innovació Territorial

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona i el Ministeri per a la Transició Ecològica han fet els primers passos per crear un Centre d’Innovació Territorial a Falset, el segon d’aquest tipus a Catalunya. L’equipament de la capital del Priorat donarà servei a les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès, a més aquest serà complementat amb un altre «centre satèl·lit» al Montsià que donarà cobertura a les Terres de l’Ebre.

Aquesta iniciativa pretén fomentar el desenvolupament sostenible i la innovació a les zones rurals de la demarcació, promovent l’emprenedoria local. Carlos Brull, alcalde Falset, afirma que es potenciarà el sector enoturístic, entre altres.

El batlle detalla que aquest centre assumirà alguns dels projectes que es desenvolupen des de la Diputació de Tarragona i se’n crearan de nous. Brull assegura que aquest equipament servirà per «contribuir a l’equilibri territorial» a través de la «col·laboració publicoprivada» de manera descentralitzada.

De moment, els ens provincial i estatal han signat un «protocol d’intencions» per al desenvolupament del projecte. Aquest protocol ha estat acompanyat d’una dotació econòmica de 500.000 euros per part del Ministeri i 400.000 de la Diputació. Brull explica que aquests diners serviran per «construir l’estructura tècnica del centre».

L’antiga Falbar

El Centre d’Innovació Territorial s’ubicarà a l’antiga fàbrica Falbar. L’Ajuntament de Falset es va fer amb aquest immoble l’any 2022, després que estigués més de deu anys tancat. Actualment, el consistori està rehabilitant part de l’edifici per convertir-lo en una oficina d’informació turística i en un museu del vi i l’oli. L’equipament turístic, però, només ocuparà 400 metres quadrats dels més de 4.000 que té la nau.

L’espai restant començarà progressivament a ser ocupat per diverses iniciatives vinculades al Centre d’Innovació Territorial, aprofitant que el projecte turístic també renovarà l’estructura de l’immoble. Brull avança que es disposarà de diverses aules de formació i es treballa amb l’objectiu de crear vivers d’empreses.

L’alcalde considera que aquests vivers podrien estar enfocats a un sector determinat, com pot ser el vinícola o el de l’art i el disseny. Per determinar-ho, es durà a terme una anàlisi de les empreses emergents que hi ha a les zones rurals de la demarcació i les seves necessitats. En qualsevol cas, Brull remarca que aquesta seu «treballarà per tot el territori» i no només per la comarca del Priorat.

Sinergies amb el Vitec

L’Ajuntament de Falset també treballa amb la previsió de traslladar el Centre Tecnològic del Vi (VITEC) a les instal·lacions de l’antiga Falbar, tot amb l’objectiu de crear un «hub vitivinícola». De fet, recentment es va anunciar que aquest centre s’integraria a l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries durant aquest any.

Brull afirma que aquesta transició és ja un «procés real» i que el nou centre vinícola podrà participar d’activitats conjuntes amb el Centre d’Innovació Territorial. Amb tot, l’alcalde espera consolidar Falset com «un referent al país de la innovació al món rural».