Falset impulsa la restauració de la Torre del Portal dels Ferrers amb una inversió de 266.000 euros

L’Ajuntament de Falset ha tret a licitació les obres de restauració de la Torre del Portal dels Ferrers, una actuació que forma part d’un projecte més ampli per posar en valor les restes de l’antiga muralla medieval del municipi.

L’objectiu és recuperar aquesta estructura històrica, que es troba a l’inici del carrer de Dalt, per convertir-la en un mirador i instal·lar-hi el Centre d’Interpretació de la Muralla de Falset. El pressupost base de licitació s’eleva fins als 266.731,43 euros, i el termini previst per a l’execució de les obres és de sis mesos.

La muralla de Falset és un element patrimonial de gran importància. Encara es conserva un tram de dos-cents metres connectat al castell, i el seu únic accés original preservat és el Portal del Bou.

La restauració de la Torre del Portal dels Ferrers permetrà consolidar un altre punt estratègic d’aquest sistema defensiu, destacant-ne el seu valor arquitectònic i històric. Tot i que actualment només queden restes d’aquesta torre, el projecte preveu la seva rehabilitació i adaptació per fer-la visitable, recuperant així un mirador que oferirà una panoràmica privilegiada sobre la vila.

Els treballs previstos inclouen l’enderrocament i buidatge interior de l’edifici existent, així com la retirada de la coberta actual per construir un nou nucli d’accés vertical. Això permetrà habilitar una terrassa-mirador que reproduirà l’antic caràcter de vigilància de la torre. A més, es preveu la instal·lació de panells informatius i altres elements museogràfics que permetran als visitants comprendre millor la funció i la història de la muralla de Falset.

Projecte prioritari

L’Ajuntament de Falset destaca la importància d’aquesta intervenció com a part del pla de recuperació del patrimoni local. La muralla del municipi està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i és un dels elements més singulars del seu centre històric. Amb la restauració de la Torre del Portal dels Ferrers, es vol posar en valor aquest llegat, alhora que es dota la vila d’un nou espai de divulgació històrica.

La licitació de les obres segueix un procediment obert simplificat, i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 15 d’abril de 2025. Entre els criteris d’adjudicació es valorarà, principalment, l’oferta econòmica presentada pels licitadors.

A banda de la restauració arquitectònica, el contracte inclou condicions especials d’execució en matèria social i mediambiental. Així, es contemplen mesures per afavorir la conciliació laboral i la igualtat de gènere, així com l’ús de materials sostenibles i la recollida selectiva de residus durant les obres. També es requereix que les empreses adjudicatàries acreditin experiència en la restauració de monuments catalogats com a BCIN.

La previsió és que les obres finalitzin abans del 31 de desembre de 2025, permetent així que la torre restaurada es pugui incorporar aviat a l’oferta patrimonial de la vila.