Falset reformularà l’expansió urbanística prevista a l'entorn del camp de futbol

Imatge del solar on es preveu que hi hagi el futur heliport de Falset.

L'Ajuntament de Falset i l'Institut Català del Sòl (Incasòl) han acordat reduir l'expansió urbanística prevista a l'entorn del camp de futbol. L'any 2009, en plena bombolla immobiliària, les dues parts van signar un conveni per desenvolupar l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Sant Gregori, on s'hi preveien construir 1.500 habitatges a més d'equipaments i serveis.

Si la iniciativa hagués prosperat la localitat hauria quasi doblat la població, però de tot el previst únicament s'ha fet el camp de futbol. Ara, el nou conveni preveu que es construeixin 32 habitatges, dels quals la meitat seran de protecció oficial, a més d'altres equipaments i un heliport.

L'alcalde de Falset, Carlos Brull, ha manifestat que el nou projecte és «més realista i d'escala més humana». L'ARE projectada fa setze anys abastava 13 hectàrees i es va arribar a constituir un consorci urbanístic per desenvolupar-la. En el marc d'aquest acord el consistori va rebre la cessió dels terrenys per fer-hi l'estadi municipal, que a dia d'avui encara no és de titularitat municipal.

Així doncs, el nou conveni preveu la dissolució d'aquest consorci, ja que «ha quedat acreditada la manifesta inviabilitat urbanística i econòmica de l'ARE Sant Gregori en la seva delimitació i paràmetres actuals», segons es pot llegir en l'acord. Així, el nou planejament urbanístic ha de permetre «el desenvolupament i execució d'un àmbit urbanístic més reduït i adequat per cobrir les necessitats actuals d'habitatge del municipi».

La nova zona residencial que es projecta estarà cenyida a l'entorn del camp de futbol i s'hi incorporaran espais «d'interès estratègic» per al poble, com una parcel·la per a usos diversos i un heliport, que servirà perquè hi puguin fer parada equips d'emergències.

«El creixement urbanístic de la zona, més enllà d’aquest àmbit inicial, es podrà desenvolupar progressivament si en sorgeix la necessitat», han assegurat des del consistori. La inversió per dur a terme la urbanització dels terrenys -voreres, clavegueram, enllumenat- anirà a càrrec de l'Incasòl, que hi destinarà 1 milió d'euros.

Així, entre els anys 2026 i 2027 es farà la modificació del planejament i la urbanització. Posteriorment, l'Incasòl com a propietari dels terrenys «podrà posar-los a la venda o col·locar-los com a reserva pública de sòl», concreta Brull. L'heliport estarà a l'espera de la modificació del planejament, i també caldrà «acotar la parcel·la i començar els tràmits».