Un motorista mor en un accident a la T-702 a Cabacés

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un motorista ha mort aquest migdia en un accident de trànsit a la T-702, al punt quilomètric 27, a l’alçada de Cabacés, al Priorat. El Servei Català de Trànsit ha estat alertat de l’incident a les 12:48 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, el motorista ha perdut el control del vehicle, ha sortit de la via i s’ha precipitat per un talús. Tot i l’arribada d’un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per traslladar la víctima, aquesta ha mort en el lloc dels fets.

Fins al lloc s’han desplaçat diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat del SEM. Actualment, la via continua tallada.

Amb aquesta nova víctima, el nombre de morts a les carreteres catalanes en el que portem d’any ascendeix a 36, segons dades provisionals.