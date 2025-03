BioSciCat engega una xarxa per mantenir a ratlla el visó americà

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Societat Catalana de Ciències per la Conservació de la Biodiversitat (BioSciCat), amb el suport de la Diputació de Tarragona, ha posat en marxa la Xarxa de Seguiment de la Biodiversitat i d’Alerta de la Invasió del Visó Americà. Aquesta iniciativa, basada en la ciència ciutadana, busca monitorar la presència d’espècies autòctones amenaçades i detectar precoçment l’expansió del visó americà, una de les espècies invasores més perjudicials per a la fauna local.

L’èxit de les actuacions prèvies al riu Montsant ha servit com a model per a l’ampliació del projecte a les conques fluvials de Tarragona. Mitjançant una xarxa d’estacions de control amb càmeres de fototrampeig, es podrà fer un seguiment acurat d’espècies com la llúdriga, la rata d’aigua i la musaranya d’aigua. La detecció primerenca del visó americà permetrà intervenir abans que pugui establir-se i posar en perill la biodiversitat fluvial, especialment en zones on ja han desaparegut espècies com la rata d’aigua.

El projecte compta amb la col·laboració de voluntaris i entitats de custòdia del territori, i BioSciCat s’encarregarà de la coordinació, formació i anàlisi de dades. A més, aquesta xarxa reforçarà la vigilància en espais protegits i contribuirà a la preservació dels ecosistemes aquàtics més fràgils. La iniciativa, que podria estendre’s a altres zones de Catalunya, representa un pas clau en la lluita contra les espècies invasores i la protecció del patrimoni natural del territori català.