Alumnes de l’institut Priorat reclamen a la Generalitat un transport digne

Publicat per Álvaro Rodríguez

El Consell de Delegats de l’Institut Priorat ha emès un manifest per demanar la gratuïtat del transport escolar pels alumnes del centre. Segons recull el text, molts dels estudiants es veuen obligats a desplaçar-se a peu en trajectes que superen els 1,8 quilòmetres.

A més, assenyalen que les condicions del camí «compliquen considerablement el recorregut», uns fets que s’haurien vist agreujats per les afectacions de la DANA. De fet, aquest recorregut va ser tancat temporalment durant els avisos de pluges torrencials.

El consell assenyala que el camí no disposa de voreres, enllumenat ni carril bici, posant així «en risc la seguretat dels alumnes». L’alumnat agraeix els esforços que ha realitzat l’Ajuntament de Falset per minimitzar alguns riscos, com són les petites millores i reparacions puntuals de part d’aquest trajecte.

No obstant això, des del consell consideren que és «imprescindible» la intervenció del departament d’Educació de la Generalitat per tal «d’impulsar mesures més significatives», posant com a exemple la implementació d’un transport escolar gratuït.

El comunicat també remarca que les zones rurals com aquesta destaquen per «l’escassetat de transport públic i grans distàncies entre els nuclis habitats i els centres educatius», motiu pel qual apunten que s’haurien d’aplicar «mesures específiques» per resoldre aquesta problemàtica.

Exposats aquests problemes, des del centre educatiu han convidat les autoritats autonòmiques a «visitar la nostra localitat» i «conèixer la realitat que vivim». Els signants demanen una reunió amb els representants del departament on es puguin trobar «solucions adequades conjuntament».

El manifest emès pel Consell de Delegats del centre compta també amb el suport de la direcció, el Consell Escolar i l’Associació de Mares i Pares d’alumnes, a més de l’Ajuntament de Falset. L’objectiu de la trobada amb la Generalitat és buscar un consens entre tots per «garantir la seguretat i l’accessibilitat dels estudiants» i «construir un futur millor». El document destaca que l’institut és «fonamental per al desenvolupament educatiu i social de la comarca del Priorat».