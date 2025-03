Siurana i la província de Tarragona es consoliden com a referents de l’oleoturisme a Espanya

L’oleoturisme s’està convertint en un motor econòmic clau per a les zones rurals d’Espanya, i la província de Tarragona, amb Siurana al capdavant, destaca com un dels principals destins en aquest sector en tot l'Estat. Segons dades recents d’Airbnb, el turisme vinculat a les zones productores d’oli d’oliva ha generat prop de 123 milions d’euros en despesa en comerços locals, un impacte significatiu per a l’economia rural.

Siurana, situada al Priorat, és una de les Denominacions d’Origen Protegida (DOP) on els amfitrions d’Airbnb han registrat ingressos més alts, superant els 4.000 euros anuals de mitjana. Aquestes dades posen en relleu l’atractiu d’aquest territori per als viatgers que busquen experiències autèntiques i de qualitat, envoltats d’un paisatge excepcional i d’una tradició olivera centenària.

L’interès per l’oleoturisme no para de créixer, especialment entre les famílies espanyoles, que representen la major part de les reserves en aquestes regions. Les estades mitjanes se situen en quatre dies, amb una mitjana de cinc persones per reserva, el que evidencia la preferència per allotjaments que permetin gaudir d’una immersió completa en la cultura de l’oli d’oliva.

A més, l’impacte d’aquest model turísti, segons defensa Airbnb va més enllà de l’allotjament. Els visitants contribueixen directament a l’economia local a través del consum en restaurants, cellers i botigues de productes artesans, potenciant un model de turisme sostenible que ajuda a preservar el patrimoni natural i cultural de la zona.

Segons Sara Rodríguez, Directora de Polítiques Públiques per a Airbnb Espanya i Portugal, «El turisme a través d’Airbnb està jugant un paper clau en la dinamització de les zones rurals, promovent la dispersió del turisme cap a àrees menys saturades i impulsant el desenvolupament econòmic d’aquestes comunitats».

D’altra banda, Otilia Romero de Condés, CEO de Pomona Keepers i organitzadora de la World Olive Oil Exhibition, subratlla que «l’oleoturisme és una oportunitat única per connectar els consumidors amb la història i la tradició de l’oli d’oliva. En territoris com Siurana, aquest model turístic contribueix a revaloritzar el patrimoni i a generar desenvolupament sostenible».