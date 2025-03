L’ermita de Tarragona que es troba entre muntanyes i al caire d’un precipici

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Al cor de les serres del Montsant, a la província de Tarragona, es troba la impressionant ermita de Sant Bartomeu de Fraguerau, un petit temple que sembla desafiar la gravetat, ubicat al caire d’un precipici. Aquest refugi de recolliment i oració, fundat per l’ermità Fra Guerau Miquel l'any 1160, forma part de la rica història de la regió, on durant l’Edat Mitjana, els ermitans buscaven aïllament i silenci en aquestes formacions rocoses.

L’ermita, restaurada l'any 1970, s’erigeix amb una sòbria arquitectura que reflecteix l’austeritat que els ermitans desitjaven. Amb una sola nau i un absis semicircular, la seva estructura és simple i sense ornaments, tret de l’escut d’Escaladei, la cartoixa que va prendre possessió del lloc al segle XIII. El petit campanar afegeix un toc distintiu, però l’entorn natural és, sens dubte, el que més captiva a aquells que visiten aquest racó.

Ubicada al Congost de Fraguerau, l’ermita ofereix unes vistes espectaculars, envoltada per les formacions rocoses del Montsant. El paisatge és un veritable paradís per als amants del senderisme, que poden gaudir de rutes que travessen boscos, salts d’aigua, rius entre enormes roques esculpides per la naturalesa.

Avui dia, l’ermita de Sant Bartomeu és un punt d’interès en els circuits de senderisme a prop de la població d’Ulldemolins, oferint un merescut descans enmig de la bellesa salvatge de la cara nord del Montsant, ideal per a aquells que busquen escapar-se de la rutina i submergir-se en la serenitat del paisatge.