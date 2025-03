S’obre el període d’inscripcions de cellers de la Fira del Vi de Falset

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’engranatge de la Fira del Vi de Falset (Mostra i mercat dels vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant), que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de maig de 2025, ja està en marxa. La comissió organitzadora de la mostra ha obert les inscripcions per als cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant interessats a assistir a una fira que aquest any celebra el seu trentè aniversari, convertida en una referent per al sector vitivinícola de la comarca i per als amants del vi.

L’organització ha introduït novetats per mirar de facilitar al màxim la inscripció, que es pot fer totalment en línia, tot simplificant els diversos formularis que cal que omplin els responsables dels cellers. El període d’inscripcions s’acaba l’1 de març, i l’organització confia que la xifra de cellers que participaran en el certamen serà igual o superior a la xifra dels darrers anys. L’edició de 2025 va reunir un total de 71 cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant.

30 anys i nou salt endavant

El certamen, plenament consolidat, aposta un any més per la fórmula que va iniciar-se just després de la pandèmia de la Covid, és a dir, dues fires en una. D’una banda, la fira presencial el cap de setmana del 2, 3 i 4 de maig i, d’una altra, un programa de tastos als cellers al llarg de tot el mes de maig. Paral·lelament, la Fira del Vi de Falset treballa en diversos actes de celebració del seu trentè aniversari, relacionats amb la proclamació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i que volen que «sigui un nou salt endavant de la Fira, tot contribuint a situar i potenciar el vi i la cultura vinícola com un element gastronòmic de primer nivell a casa nostra», afirma l’alcalde de Falset, Carlos Brull.

Foment de la venda de vins

La Fira també continuarà treballant rere alguns dels objectius dels darrers anys, com la potenciació de la venda directa de vi per part dels cellers a peu d’estand. És per això que el certamen tornarà a comptar un punt de de recollida de vins per als visitants, de manera que la compra de vi sigui més fàcil i còmoda, i que els compradors no hagin de carregar els vins fins als vehicles. El magatzem de la Fira del Vi farà de punt de recollida i càrrega. A més, La Fira del Vi ha convidat els cellers a oferir preus especials durant els dies de la Fira.