La 5a edició de la Garbinada de Falset ja compta amb els primers confirmats. Es tracta de Cala Vento, Doctor Prats, Buhos, Dani Nel·lo, Koko Jean & The Tonics, Remei de Ca la Fresca, Primera Cita, Andrea Grau i Caipirinyes.

Cala Vento oferirà una única actuació prevista a les comarques de Tarragona en un concert en el qual compartiran cartell amb Remei de Ca la Fresca a la Cooperativa de Falset l'1 d’agost. La sessió doble de música negra serà amb Dani Nel·lo i Koko Jean & The Tonics a la Cooperativa de Falset el 2 d’agost. L'actuació d’Èric Vinaixa serà al Wine Bar Cooperativa de Falset el 26 de juliol). Els concerts festius es faran coincidir amb la festa major de Buhos i Caipirinyes a la Carpa Euterpe el 8 d’agost. També hi haurà l'actuació triple amb el nou disc de Doctor Prats, els locals Primera Cita i la tarragonina Andrea Grau a la Carpa Euterpe el 15 d’agost.

Les entrades i abonaments per totes aquestes actuacions ja estan a la venda a la plataforma www.codetickets.com.

L’edició d’enguany s’inaugurarà el 26 de juliol a les 20.30h amb un concert especial d’Eric Vinaixa al Wine Bar de la Cooperativa de Falset, un esdeveniment íntim que donarà el tret de sortida a la Garbinada Pop i Vi. El músic i compositor de Miravet presentarà amb tota la seva banda Les mil cares de la nit, el seu setè disc, on reafirma el seu segell propi amb un viatge sonor que va del pop al rock, passant pel soul i la música clàssica. Aquest concert, com sempre, anirà acompanyat d’un tast de vins de la Cooperativa de Falset.

Els plats forts del festival tindran lloc l’1 i el 2 d’agost amb dos concerts dobles a la Cooperativa de Falset a partir de les 21h. L’1 d’agost, el públic podrà gaudir de l’energia de Cala Vento, un dels duets més potents de l'escena alternativa catalana de projecció estatal, que celebra deu anys de trajectòria amb el seu disc de versions Brindis. Els acompanyaran Remei de Ca la Fresca, una de les bandes revelació de l’any, amb el seu segon àlbum L’ham de la pregunta, una proposta que destaca per la seva energia i lletres punyents. En aquest concert, l’humorista Josep Català obrirà la vetllada amb el seu estil irònic i directe en una altra proposta de la Garbinada Pop i Vi a la Cooperativa, el nou escenari La Comèdia de Falset, que estrenarà precisament aquest monologuista i que servirà per donar el tret de sortida a la vetllada.

L’endemà, el dissabte 2 d’agost, serà el torn del virtuosisme de Dani Nel·lo, un referent del saxo en el rhythm and blues, que arribarà amb el seu projecte Los Saxofonistas Salvajes. A l’escenari també hi haurà Koko Jean & The Tonics, que presentaran el seu nou disc Love Child, ple de ritmes soul i groove amb influències de la Motown. El preludi còmic de la nit estarà a càrrec de Irene Minovas, coneguda per la seva trajectòria en l’humor absurd i costumista, que serà la protagonista a l’escenari La Comèdia de Falset.

Com és habitual, durant els concerts de la Cooperativa de Falset hi haurà servei de restauració i també el bar amb els vins i vermuts produïts a la capital del Priorat.

La Garbinada més festiva

A més, ja són a la venda els concerts de la Garbinada FM, que es faran coincidir amb la Festa Major de Falset. Buhos i Doctor Prats seran els caps de cartell d’aquestes nits festives. Buhos actuarà el 8 d’agost, oferint un directe explosiu carregat de grans èxits i energia en el qual presentaran el seu nou disc Sempre dempeus.

El divendres 15 d’agost Doctor Prats tornaran als escenaris amb un nou disc i un directe marca de la casa. Després d’un any de pausa, la banda de Terrassa torna amb força per celebrar el seu desè aniversari i presentar el seu nou àlbum, que fusiona estils mediterranis amb tendències modernes. La nit comptarà també amb les actuacions de la tarragonina Andrea Grau, Primera Cita, una banda emergent del Priorat que ja és tot un clàssic de la Garbinada, i un DJ per tancar la vetllada amb una sessió festiva.

