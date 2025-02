Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de la Bisbal de Montsant, a la comarca del Priorat, portarà a terme l’obertura d’un nou museu dedicat a la Guerra Civil Española i a la història local del municipi. El centre s’ubicarà en un antic forn de pa cedit per Enric Masip, veí i exalcalde del poble, qui ha aportat la seva col·lecció personal de peces i retalls de premsa relacionats amb el conflicte bèl·lic.

La rehabilitació i adaptació de l’espai, actualment en licitació, té un pressupost de 260.827,36 euros, una inversió que prové del Fons de Transició Nuclear, tal com ha informat l’alcalde de la Bisbal de Montsant, Òscar Vidal. L’objectiu és que el museu estigui operatiu a començaments de 2026, convertint-se en un referent cultural per a la regió.

La història del museu comença l'any 2009, quan Masip va obrir una antiga botiga en la qual havia treballat per crear un petit museu commemoratiu de la Guerra Civil, centrat en com va viure el poble aquell tràgic període. Ara, el govern local ha decidit impulsar aquest projecte, traslladant l’exposició a un espai més ampli i amb més recursos, com el forn de pa, que va ser un símbol tradicional del municipi.

Encara que les instal·lacions actuals del museu són considerades "molt velles", segons l’alcalde, la rehabilitació de l’espai permetrà un adequat muntatge i exposició de les peces cedides per Masip, a més de comptar amb noves aportacions d’historiadors i col·leccionistes. Entre els elements més destacats, la cova de Santa Llúcia, que va ser utilitzada com a hospital militar durant la Guerra Civil, jugarà un paper fonamental per a narrar la Batalla de l’Ebre i l’impacte del conflicte a la regió.

El museu no només se centrarà en la guerra, sinó que també inclourà una secció sobre la història local de La Bisbal de Montsant i el funcionament dels forns de pa tradicionals, que van ser essencials en la vida quotidiana del poble. A més, el centre comptarà amb personal encarregat de dinamitzar l’espai i oferir visites guiades, enriquint l’experiència per als visitants.