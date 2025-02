Un incendi calcina el menjador d’un habitatge a Ulldemolins

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Divendres al vespre, els Bombers de la Generalitat van treballar en un incendi en un habitatge a Ulldemolins. L'avís el van rebre a les 19.38 h i fins al lloc s'hi van desplaçar amb set dotacions.

En accedir a l'interior, els bombers van constatar que l'incendi estava totalment desenvolupat i afectava el menjador de la planta baixa. Tot i això, van aconseguir confinar les flames i evitar la seva propagació a la resta de l’habitatge o a altres domicilis veïns.

Segons informa el cos, el foc va calcinar el mobiliari, inclòs el sofà, però no va provocar danys estructurals a l’edifici. Un cop finalitzada l’extinció, es van realitzar les tasques de ventilació i revisió de l’immoble.

Tot i que no es van registrar persones afectades, l’habitatge va ser declarat no habitable i es va recomanar als residents que no hi passessin la nit. La situació va quedar sota la supervisió de la Policia Local.