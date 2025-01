Falset inicia les obres per a millorar el cementiri municipal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Falset iniciarà aquest gener les obres d’adequació i millora del cementiri municipal. Les obres, pressupostades en uns 146.000 euros, se centraran en els vials, la coberta de teulades i altres actuacions que, segons el regidor Antoni Muntané, «són necessàries per adaptar l’equipament a les necessitats actuals i imprescindibles per millorar la seva funcionalitat».

Quant als vials, les obres contemplen l’arranjament i pavimentació dels carrers perimetrals del recinte interior. La grava actual serà substituïda per un paviment de formigó de consistència tova. Aquest presentarà un desnivell mínim que permetrà la correcta evacuació de l’aigua. També es refarà la rampa de l’entrada, ubicada en paral·lel a les escales d’accés.

S’aprofitarà l’actuació per passar una nova línia elèctrica des del mur exterior del cementiri fins als punts on es col·locaran les balises per a la futura il·luminació. Pel que fa a les noves cobertes de teulades, aquestes estan previstes en les zones que únicament tenen tres files de nínxols, les quals representen més de la meitat del cementiri.

S’optarà per una coberta inclinada de teula àrab sobre una làmina impermeabilitzant i transpirable. Les noves cobertes afavoriran l’eficient evacuació de les aigües pluvials. Dels 146.000 € que s’invertiran en totes aquestes millores, l’Ajuntament n’aportarà el 5%. La resta s’assumiran mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i una subvenció de la Diputació.