El Priorat rebrà uns 10 MEUR d'inversions de la Generalitat en els propers quatre anys

El primer secretari del PSC del Priorat, Jaume Capdevila, ha qualificat aquest dilluns com a «històric» el volum inversor que el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), per al període 2025-2029, contempla a la comarca del Priorat i que ascendeix a més de 9.5 milions d’euros, en concret, a 9.534.262 euros.

El PUOSC, un programa que té una periodicitat de quatre anys, està dedicat a la millora urbanística i d’equipaments municipals, dotant econòmicament als ajuntaments dels recursos necessaris a fi i efecte de poder tirar endavant projectes que no serien possibles tan sols amb els pressupostos municipals.

Segons Jaume Capdevila, «el Priorat més que dobla les inversions que vam rebre a la darrera convocatòria del PUOSC. Vull destacar que estem parlant d’inversions reals, no de declaracions de bona voluntat. Vull remarcar també que tots i cadascun dels municipis de la comarca, fins i tot els més petits, rebran com a mínim un volum inversor de 400.000 euros. Per tant, parlem d’un nivell de recursos realment molt significatiu», ha explicat.

En aquest sentit, Jaume Capdevila ha destacat que tots els municipis del Priorat veuran incrementada la seva partida pressupostària en aquests propers quatre anys.

En concret, Capçanes rebrà 413.954 euros, Els Guiamets 410.032, Marçà 418.076, la Torre de Fontaubella 406.360, Pradell de Teixeta 418.608, Falset 400.000, Bellmunt del Priorat 410.457, El Masroig 415.004, El Molar 411.206, La Figuera 412.816, El Lloar 405.986, la Vilella Baixa 415.560, la Vilella Alta 406.560, Gratallops 409.283, Porrera 414.229, Torroja del Priorat 406.835, Poboleda 411.606, Cornudella del Montsant 444.513, la Morera del Montsant 440.401, Cabacés 411.258, la Bisbal de Falset 408.534, Margalef 429.180 i Ulldemolins 413.804.

En el conjunt del país, les inversions globals per aquesta nova plurianualitat del PUOSC superaran els 500 milions d’euros, que nodriran de recursos als 947 municipis, 65 entitats descentralitzades i als 41 consells comarcals catalans de Catalunya.

Jaume Capdevila ha volgut posar de relleu que «per primer cop en molts i molts anys veiem un Govern de la Generalitat (el de Salvador Illa) que actua amb celeritat i amb inversions concretes al Priorat».